Астрологія
95
3 хв

Гороскоп на 23 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли життя може змінитися кардинально

Найреволюційніший день місячного календаря, протягом якого життя може змінитися кардинальним чином.

Міла Корольова
Весняні квіти

Можна ставити перед собою будь-які — найскладніші та найграндіозніші — цілі, але досягти їх можна буде лише за умови активних дій — сподіватися на те, що все складеться само собою, не доводиться.

А ось від ухвалення важливих рішень краще відмовитися — занадто великий ризик помилки, яку до того ж і не вдасться виправити.

Овен

Чим би ви цього дня не займалися, пам’ятайте: головна умова професійного, фінансового та бізнес-успіху — впевненість у собі, своїх силах і намірах, без неї навіть братися ні до чого не варто.

Телець

Запідозривши близьку людину в недоброму — спрямованому проти вас — вчинку, насамперед усе ретельно довідайтеся та проаналізуйте — у такому разі, можливо, факти не підтвердяться і ображатися не доведеться.

Близнята

Зайшовши в глухий кут у розв’язанні професійного питання, головне — не поспішати і «відмотати» стрічку пов’язаних із цим проєктом подій назад: найімовірніше, ви знайдете точку, після якої все пішло не так, як треба.

Рак

Останнім часом ви розслабилися, через що почала страждати робота: схоже, настав час дисциплінуватися і перейти до активних дій: понеділок — найкращий час для того, щоб почати все з чистого аркуша.

Лев

Допомога, яку сьогодні необхідно надати комусь з оточення, виявиться не тільки — і не стільки — матеріальної, скільки моральної властивості: саме її людина потребуватиме особливо сильно.

Діва

З поганим настроєм, який сьогодні може накрити представників знака, боротися не варто: зірки радять вам посумувати собі на втіху, а ось шукати привід для радості штучно не варто.

Терези

Небажано віддзеркалювати чужий негатив, відповідати брутальністю на брутальність та агресією — на агресію: у такий спосіб можна запустити ланцюг зла, зупинити який — за всього бажання — вдасться не одразу.

Скорпіон

Якщо ви не відчуватимете в собі достатньо сил, щоб не наговорити неприємній вам людині купу «люб’язностей», краще взагалі з нею не спілкуватися — не варто доводити банальну неприязнь до рівня ворожнечі.

Стрілець

Згідно з китайською народною мудрістю, навіть найдовша дорога починається з першого кроку, тож рухаючись до поставленої мети, треба наважитися і зробити крок уперед, а далі все складеться само собою.

Козоріг

Навіть якщо вам здасться, що ви залишилися наодинці з проблемою, яка потребує негайного вирішення, насправді це не так, головне — попросити про допомогу: вас здивує кількість людей, готових її надати.

Водолій

Відчуття, що ви досягли своєї професійної — і творчої — стелі, оманливе: у вас є багато ідей, над якими не лише можна, а й потрібно працювати, тож відкиньте вбік нудьгу та беріться до справи.

Риби

Думаючи про близьких людей і надаючи їм усіляку допомогу, не варто забувати і про себе, тим паче, що сьогодні для цього складуться сприятливі обставини: поки інші працюють, візьміть відгул і відпочиньте.

