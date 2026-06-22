Гороскоп на 23 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас охоплюватимуть страхи та тривоги

Троянди / © ТСН

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Похмурі думки можуть спотворювати наше бачення світу та породжувати різноманітні манії й фобії, що негативно позначиться на настрої та сприйнятті світу загалом.

Але є й гарні новини: найкращим засобом протидії їм є улюблене заняття та позитивне мислення.

Щоправда, і те, і інше вимагатиме певних зусиль, але й результат виявиться в усіх сенсах приємним та оптимістичним — він дозволить пройти нинішню місячну добу без відповідних втрат.

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Овен

День, коли зірки радять представникам цього знака очищати організм — як на фізичному, так і на ментальному рівні: детокс-дієта, трав’яні чаї, СПА-процедури, медитація — вже завтра ви станете іншою людиною.

Телець

Не варто реагувати агресією на чужу агресію — сплеск негативних емоцій «витягне» з вас енергію та позбавить моральних і фізичних сил, тому краще проігнорувати токсичних співрозмовників.

Близнята

Сни, які можна буде побачити цього дня вночі, не мають нічого спільного з реальністю, тож не варто робити з них трагедію: переймаючись цим, ви просто зіпсуєте собі гарний день.

Рак

Не варто брати на себе обов’язки інших людей — колег чи близьких, навіть якщо вас дуже про це попросять: існує великий ризик, що вони почнуть вами зловживати й регулярно та безсоромно користуватися вашою добротою.

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Лев

Критику з боку найближчого оточення слід розділити на дві частини — конструктивну та формальну: до першої варто дослухатися, а другу можна без докорів сумління пропустити повз вуха.

Діва

Робота допоможе позбутися поганого настрою: чим більше професійних справ ви заплануєте на цей час, тим легше вам буде реагувати на можливий негатив, та й час пролетить набагато швидше.

Терези

Цього дня легко стати жертвою шахраїв, тому важливо стежити за своїми речами в громадських місцях і бути якомога уважнішими, знімаючи гроші в банкоматі або розраховуючись за придбані товари.

Скорпіон

Цей день сприятиме схильності до самокритики, що само собою непогано, але, дорікаючи собі за помилки та недоліки, головне — не переборщити: конструктивний «розбір польотів» не повинен мати нічого спільного зі самознищенням.

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Стрілець

Причиною незрозумілої тривоги може стати надлишок енергії, який переповнюватиме вас у цей час — найкращим способом заспокоїтися та відновити душевну рівновагу є улюблене заняття, особливо пов’язане з творчістю.

Козоріг

Потреба у відпочинку назріла вже давно, і, якщо поїхати у відпустку поки що не вдається, спробуйте хоча б вибратися до найближчих лісу, водойми або прогулятися парком, що розташований неподалік від дому.

Водолій

Сварка з близькою людиною, що сталася цього дня, може призвести до тривалого конфлікту, тому слід максимально обмежити спілкування з оточенням, а в деяких випадках — взагалі відмовитися від нього.

Риби

Якими б привабливими умовами вас не заманювали, обіцяючи солідний дохід за незначні та неважкі дії, не втягуйтеся в авантюру — ви ризикуєте втратити набагато більше, ніж заробити.

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