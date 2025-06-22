ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1768
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 23 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна втрачати жодної хвилини

Головне цього понеділка — не витрачати дорогоцінний робочий час намарно.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 23 червня

Гороскоп на 23 червня / © Associated Press

Необхідно уникати порожніх розмов, які не стосуються вирішення професійних завдань, телефонних дзвінків, спілкування в соціальних мережах. Про кожну втрачену даремно хвилину вам згодом доведеться пошкодувати, тож варто заздалегідь подбати про те, щоб такого не сталося.

Не варто також намагатися вирішити давню і складну проблему винятково власними силами: можливо, треба перекласти хоча б частину відповідальності на Всесвіт: йому вирішити будь-яке питання нічого не вартує.

Овен

У роботі та бізнесі справи йдуть гладко, без перешкод та ускладнень; варто скористатися сприятливим періодом, щоб вирішити серйозні питання, до яких досі — з різних причин — не доходили руки.

Телець

День, коли не варто витрачати час на дрібні, незначні справи, можна — і потрібно — займатися лише реалізацією грандіозних проєктів — у цей час ви рухатиметеся вперед семимильними кроками.

Близнята

Під забороною перебувають будь-які хвилювання — це може негативно позначитися на вирішенні професійних питань, тому необхідно максимально відключити емоції та не реагувати на можливі провокації.

Рак

Думаючи про хороше, звертайте увагу на міркування, що спадають на думку — вони можуть стати цінною порадою, яка допоможе зрозуміти, як вчинити у складній життєвій чи професійній ситуації.

Лев

Дуже важливо приділити час — якщо не весь день, то хоча б його частину — своїм друзям і близьким людям: спілкування з ними допоможе вам скинути накопичений вантаж негативу і налаштуватися винятково на хороше.

Діва

Вирішення професійних питань краще відкласти на кілька днів, а час, незважаючи на понеділок, присвятити відпочинку — наприклад, своєму хобі, яке незмінно налаштовує вас на позитив.

Терези

Схоже, настав час розлучитися з людьми, спілкування з якими нічого не дає ні розуму, ні серцю — можна не побоюватися, що ви зрештою залишитеся на самоті: на місце друзів, які пішли, прийдуть нові.

Скорпіон

Не варто йти на поводі у своїх — бурхливих — емоцій: навіть якщо йдеться про особисті стосунки, краще виявити стриманість, інакше люди навколо можуть неправильно вас зрозуміти й образитися.

Стрілець

Зірки радять вам бути максимально уважними до своєї інтуїції — вона даремно попереджати не стане: якщо у вас до якоїсь справи не лежатиме душа, відмовтеся — пуття від неї однаково не буде.

Козоріг

Вибираючи між фізичною і розумовою працею, зупиніться на останній: енергії дня виявляться причиною того, що всі предмети буквально валитимуться з рук, а ось мізки працюватимуть справно.

Водолій

Чим би ви не займалися в цей час, намагайтеся не перепрацьовувати: енергії вам відміряно небагато, а слабкість, яка зрештою може накрити, зробить неможливими навіть елементарні дії.

Риби

Особливої уваги потребуватимуть літні родичі — якщо тотальна зайнятість не дозволить відвідати їх, намагайтеся поспілкуватися з ними телефоном — вони високо оцінять вашу турботу й піклування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1768
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