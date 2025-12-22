Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку: день протистояння добра зі злом

Гороскоп на 23 грудня / © Credits

Незважаючи на те, що багатьох із нас переслідуватиме невдоволення собою і своїми життєвими досягненнями, у цей час можна — і потрібно! — наполегливо працювати над цілями, які ми перед собою поставили.

Вони виявляться саме такими, якими ми бачилися та планувалися, тож не варто шкодувати на роботу час і сили.

Якщо ж емоційне напруження не дасть змоги займатися справами, що вимагають максимального ентузіазму і, водночас, зосередженості, слід надати перевагу монотонній роботі, яку, тим не менш, ніхто за нас не зробить, — наприклад, навести лад у документах.

Овен

Можна здійснювати вчинки, на які ви давно націлювалися, але з найрізноманітніших — об’єктивних і суб’єктивних — причин увесь час відкладали на потім: змінити місце роботи або розпочинати реалізацію нового проєкту.

Телець

Не можна зривати поганий настрій, який може долати вас сьогодні, на оточенні, особливо рідних і близьких людях: вони ні в чому перед вами не винні, а отже, можуть образитися — до того ж, всерйоз і надовго.

Близнята

Позитивні емоції змінюватимуться на негативні, а потім знову мінятимуться місцями: такий стан, який називається «емоційною гойдалкою», може довести навіть до депресії, тому необхідно стримувати свої почуття.

Рак

Принцип «око за око, зуб за зуб», який використовували ще в стародавні часи, не дуже доречний у наш час, а для вас сьогодні — і зовсім неприйнятний: не варто відповідати злом на зло, інакше цей процес може виявитися нескінченним.

Лев

Від професійної пропозиції, яку вам абсолютно несподівано можуть зробити цього дня, краще відмовитися: обіцяних нечуваних доходів вона однаково не принесе, а отримати збиток можна буде легко.

Діва

Не кваптеся кидати розпочату справу, не поставивши в ній фінальну крапку, хоч би якою сильною була спокуса зробити це: у вас ось-ось відкриється друге дихання, яке дасть змогу успішно та швидко закінчити проєкт.

Терези

Не варто втручатися в конфлікт, що спалахнув між вашими друзями або родичами: надто великий ризик — згідно з класикою жанру — опинитися винним як для однієї, так і для іншої людини.

Скорпіон

Критика, яку ви сьогодні можете почути на свою адресу, здасться вам неприємною, але оскільки в ній буде значна частка істини, необхідно взяти її до відома і якнайшвидше виправитися.

Стрілець

Продуктивній роботі, яку ви запланували на цей день, може завадити притаманний вам перфекціонізм, він не дасть змоги задовольнитися вже наявним результатом, змушуючи переробляти все знову і знову.

Козоріг

Варто дослухатися до того, що говоритиме кохана людина: деякі її слова можуть здатися вам неприємними і навіть обурливими, але це не означає, що їх можна ігнорувати.

Водолій

Енергію, яка переповнюватиме вас цього дня, необхідно спрямовувати, як горезвісний атом, — винятково в мирне русло: на розв’язання складних ділових питань, які сьогодні вирішуватимуться легко і просто.

Риби

З керівництвом цього дня — утім, як і завжди — не варто сперечатися вже хоча б тому, що воно в усьому має рацію за замовчуванням, та й наживати впливового ворога небажано — це виявиться собі дорожче.

