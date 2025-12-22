ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку: день протистояння добра зі злом

День першого в місячному циклі протистояння добра зі злом, і тільки від кожного з нас залежить, що переможе в результаті.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 23 грудня

Гороскоп на 23 грудня / © Credits

Незважаючи на те, що багатьох із нас переслідуватиме невдоволення собою і своїми життєвими досягненнями, у цей час можна — і потрібно! — наполегливо працювати над цілями, які ми перед собою поставили.

Вони виявляться саме такими, якими ми бачилися та планувалися, тож не варто шкодувати на роботу час і сили.

Якщо ж емоційне напруження не дасть змоги займатися справами, що вимагають максимального ентузіазму і, водночас, зосередженості, слід надати перевагу монотонній роботі, яку, тим не менш, ніхто за нас не зробить, — наприклад, навести лад у документах.

Овен

Можна здійснювати вчинки, на які ви давно націлювалися, але з найрізноманітніших — об’єктивних і суб’єктивних — причин увесь час відкладали на потім: змінити місце роботи або розпочинати реалізацію нового проєкту.

Телець

Не можна зривати поганий настрій, який може долати вас сьогодні, на оточенні, особливо рідних і близьких людях: вони ні в чому перед вами не винні, а отже, можуть образитися — до того ж, всерйоз і надовго.

Близнята

Позитивні емоції змінюватимуться на негативні, а потім знову мінятимуться місцями: такий стан, який називається «емоційною гойдалкою», може довести навіть до депресії, тому необхідно стримувати свої почуття.

Рак

Принцип «око за око, зуб за зуб», який використовували ще в стародавні часи, не дуже доречний у наш час, а для вас сьогодні — і зовсім неприйнятний: не варто відповідати злом на зло, інакше цей процес може виявитися нескінченним.

Лев

Від професійної пропозиції, яку вам абсолютно несподівано можуть зробити цього дня, краще відмовитися: обіцяних нечуваних доходів вона однаково не принесе, а отримати збиток можна буде легко.

Діва

Не кваптеся кидати розпочату справу, не поставивши в ній фінальну крапку, хоч би якою сильною була спокуса зробити це: у вас ось-ось відкриється друге дихання, яке дасть змогу успішно та швидко закінчити проєкт.

Терези

Не варто втручатися в конфлікт, що спалахнув між вашими друзями або родичами: надто великий ризик — згідно з класикою жанру — опинитися винним як для однієї, так і для іншої людини.

Скорпіон

Критика, яку ви сьогодні можете почути на свою адресу, здасться вам неприємною, але оскільки в ній буде значна частка істини, необхідно взяти її до відома і якнайшвидше виправитися.

Стрілець

Продуктивній роботі, яку ви запланували на цей день, може завадити притаманний вам перфекціонізм, він не дасть змоги задовольнитися вже наявним результатом, змушуючи переробляти все знову і знову.

Козоріг

Варто дослухатися до того, що говоритиме кохана людина: деякі її слова можуть здатися вам неприємними і навіть обурливими, але це не означає, що їх можна ігнорувати.

Водолій

Енергію, яка переповнюватиме вас цього дня, необхідно спрямовувати, як горезвісний атом, — винятково в мирне русло: на розв’язання складних ділових питань, які сьогодні вирішуватимуться легко і просто.

Риби

З керівництвом цього дня — утім, як і завжди — не варто сперечатися вже хоча б тому, що воно в усьому має рацію за замовчуванням, та й наживати впливового ворога небажано — це виявиться собі дорожче.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie