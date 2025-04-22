Гороскоп на 23 квітня для всіх знаків зодіаку: день занепаду сил та енергії

Гороскоп на 23 квітня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Враховуючи цей чинник, незважаючи на розпал робочого тижня, краще не братися за важливі та серйозні справи — на успіх в них розраховувати не доводиться. Втім, сидіти склавши руки теж не рекомендується — необхідно знайти заняття, яке не стане обтяжливим, але водночас буде корисним, дозволить відчувати себе при справі і не дасть нудьгувати.

Овен

Чим би ви не займалися, намагайтеся не поспішати — бажаного результату ви в поспіху не отримаєте, тільки дарма витратите час і сили, яких у вас — через сезонний авітаміноз — і так залишилося небагато.

Телець

Яким би багатим не був ваш життєвий та професійний досвід, не варто нав’язувати його іншим — можливо, їхні обставини інші, і ваша порада виявиться не тільки корисною, а й шкідливою.

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Близнята

У взаєминах із керіництвом не рекомендується переходити межу, яка відокремлює підлеглого від роботодавця, інакше воно може неправильно вас зрозуміти і вжити помилкових заходів — аж до звільнення.

Рак

Професійні справи краще відкласти на кілька днів — натомість рекомендується зайнятися прибиранням у будинку, що сприятливо позначиться не лише на санітарії, а й на стані морального духу.

Лев

Цього дня ви насилу сприйматимете і запам’ятовуватимете інформацію, тому не варто записуватися на цей час на курси чи семінари: все, що ви почуєте, влетівши в одне вухо, тут же вилетить з іншого.

Діва

Якщо зовсім відмовитись від роботи вам сьогодні не вдасться, то намагайтеся хоча б не братися за вирішення серйозних завдань — обмежтеся підтягуванням «хвостів» та складанням плану на найближче майбутнє.

Терези

Гарний час для налагодження стосунків з людьми, з якими ви перебуваєте у сварці: зробіть крок назустріч, визнайте свою — навіть мінімальну — провину, і вони відповідатимуть вам відповідним чином.

Скорпіон

Необхідно відмовитися від їдких зауважень та іронічних коментарів на адресу людей, які вас оточують, — те, що ви вважаєте смішним і кумедним, іншій людині може здатися злим і образливим.

Стрілець

День підходить для незначних домашніх турбот — серйозні справи будь-якої — навіть господарської — властивості на цей день краще не планувати, вам навряд чи вистачить часу та сил на їхнє здійснення.

Козоріг

Не варто втручатися в чуже особисте життя, наполягаючи на своєму баченні ситуації та дієвих способів виходу з неї, — нехай людина, долею якої ви так легко розпоряджаєтесь, сама вирішує, як вчинити,

Водолій

Найкращим видом відпочинку цього дня — втім, як і будь-якого іншого дня — стане зміна роду діяльності: від розумової праці треба переходити до фізичної, а потім назад — так вам вдасться все зробити і не втомитися.

Риби

Спілкуючись тільки з приємними вам людьми, ви збережете гарний настрій і рівний емоційний тон на весь день, що допоможе вам легко впоратися з будь-яким навіть дуже складним професійним завданням.

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