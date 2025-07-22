Гороскоп на 23 липня для всіх знаків зодіаку: день земних справ та господарських турбот

Гороскоп на 23 липня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Бажано, незважаючи на будній день, знайти час для найпростіших занять — прання, прибирання та готування, садово-городніх робіт. Вони виявляться настільки потрібними і важливими, що без них ніяк не можна буде обійтися.

Також треба хоча б частину дня провести з дітьми, якого б віку — молодшого чи старшого — вони не були: підлітки тільки здаються впевненими в собі та самостійними, насправді вони потребують нашої підтримки анітрохи не менше — а іноді й більше — малечі.

Овен

Вдалий у гршовому сенсі день, коли можна проводити будь-які фінансові операції чи погоджуватися на виконання вигідного професійного замовлення, завдяки якому вдасться непогано заробити.

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Телець

За жодних умов не можна бажати поганого іншим людям, навіть якщо вони об’єктивно цього заслуговують, будь-які різкі слова слова, від уїдливих зауважень до прокльонів, швидко повернуться до вас бумерангом.

Близнята

Не варто й плести інтриги щодо своїх колег, навіть якщо вони вам несимпатичні: успіху вони однаково не матимуть, а стосунки з людьми, проти яких вони спрямовані, можуть зіпсуватися надовго.

Рак

Події цього дня не можна оцінити одразу й у повному обсязі, тому не варто поспішати з висновками, привласнюючи їм позитивний чи негативний статус — час все розставить на свої місця.

Лев

Будь-які фінансові операції, здійснені цього дня, сприятимуть не ослабленню, а навпаки, зміцненню вашого матеріального становища, тому можна сміливо проводити будь-які з них.

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Діва

Намагайтеся не спалахувати від будь-якого неприємного слова, почутого на свою адресу від оточення — найімовірніше, у нього не буде злого наміру — лише легковажність, необдуманість та необережність.

Терези

Цього дня варто відмовитися від блискавичних необдуманих рішень — найімовірніше, вам не вистачить часу на те, щоб досконально оцінити всі чинники, тому є великий ризик зробити непоправну помилку.

Скорпіон

Все, за що ви візьметеся цього дня, якої б сфери життя воно не стосувалося, вдасться зробити швидко, легко і без особливих зусиль, так що можна сміливо планувати будь-яку — навіть дуже складну і трудомістку — справу.

Стрілець

День ідеально підходить для спілкування з друзями — до того ж, зовсім неважливо, буде воно реальним чи віртуальним — для справжніх стосунків відстань, хоч би якою серйозною вона була, значення не має.

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Козоріг

Не варто без роздумів погоджуватися на ділову пропозицію, яку можуть несподівано зробити вам у цей час — спочатку потрібно зважити всі можливі докази «за» та «проти» і лише потім ухвалювати рішення.

Водолій

Поганий настрій, який може переслідувати вас цього дня, боїться зайнятості та діловитості, тому чим сильніше ви завантажите себе різними справами, тим менше часу для рефлексії у вас залишиться.

Риби

Свіже повітря необхідне вам як для фізичного, так і для ментального здоров’я, тому сьогоднішній день, незважаючи на те, що він є буднім, краще провести за містом — на дачі або в будинку відпочинку.

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