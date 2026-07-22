Гороскоп на 23 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна розпочинати нову велику справу

Сад

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Можна відкривати власну справу, робити перші кроки в бізнесі, розпочинати ремонт або будівництво заміського будинку — фундамент, закладений цього дня, простоїть століття, до того ж у буквальному сенсі цього слова.

Можна вести ділові переговори: вдасться знайти спільну мову навіть із найнепоступливішими співрозмовниками.

Цей день також сприятливий для благодійності в будь-якій її формі щодо оточення — як абсолютно незнайомих, так і близьких нам людей.

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Овен

Коханій людині бажано допомагати за будь-яких життєвих обставин, але зараз вона особливо потребує вашої моральної підтримки: відчувши, що ви в неї вірите, вона зможе зрушити гори.

Телець

Детальний план на день потрібно продумати й прорахувати заздалегідь — важливо врахувати всі можливі в цьому разі тонкощі та нюанси й відокремити найважливіші справи від другорядних, лише так можна буде встигнути все.

Близнята

Сьогодні — чудовий день, щоб розібратися з нагромадженням непотрібних паперів і речей, що накопичилися на роботі та вдома, — так ви вивільните позитивну енергію та очистите «плацдарм» для майбутніх серйозних і важливих досягнень.

Рак

Людина, яка образила вас у минулому, може знову з’явитися у вашому житті — цього разу для того, щоб перепросити: каяття, найімовірніше, буде щирим, тож варто забути про минулі негативні події та пробачити їй.

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Лев

Вдалий день для початку довгоочікуваного ремонту, який завершиться не лише успішно, а й швидко, не встигнувши — як це часто буває — перетворитися на стихійне лихо: головне — зосередитися винятково на цій справі.

Діва

Не варто що б не сталося домагатися поставленої мети, набагато краще, як радять у таких випадках психологи, відпустити ситуацію і подивитися, як все складеться далі: те, що має бути вашим, від вас не втече.

Терези

Не відмовляйте тим, хто звертається до вас із проханням дати пораду, — можливо, саме ви — завдяки вашій життєвій мудрості — зможете підказати їм, як саме слід вчинити в цій ситуації.

Скорпіон

Усі добрі справи, які ви сьогодні зробили, з часом обов’язково повернуться до вас у збільшеному — можливо, навіть утричі більшому — розмірі, тому не варто економити на благодійності — вважайте її вигідною інвестицією.

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Стрілець

Сьогодні вдалий день для того, щоб донести свою професійну чи творчу ідею до керівництва: презентація нового проєкту мине успішно — ви, безсумнівно, отримаєте «зелене світло» на його реалізацію.

Козоріг

Парадокс сьогоднішнього дня полягає в такому: чим більше справ ви заплануєте, тим легше вам буде з ними впоратися, а керівництво обов’язково оцінить ваші старанність і продуктивність.

Водолій

Кращого дня для зустрічі з людьми, які можуть надати вам спонсорську допомогу, годі й шукати: вони не тільки уважно вислухають вас, а й охоче інвестують кошти у проєкт, над яким ви зараз працюєте.

Риби

Якщо ви запідозрили близьку людину в тому, що вона щось від вас приховує, не грайтеся в детектива і не намагайтеся зібрати докази її провини: краще поговоріть з нею про свої сумніви — все одразу ж проясниться.

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