Осінній пейзаж / © Credits

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Назовні можуть вийти негативні риси, які зазвичай ми ретельно приховуємо відлюдей навколо, до того ж існує висока ймовірність втратити самоконтроль, потрапити під чужий вплив і, як наслідок, стати жертвою шахраїв.

Щоб уникнути такого життєвого сценарію, бажано якомога менше спілкуватися з будь-ким, а ще краще — взагалі не виходити з дому.

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Овен

Успіху вдасться досягти лише тим, хто, як і належить у понеділок, від самого ранку складе докладний — у побробицях — план і буде скрупульозно дотримуватися його, не відволікаючись на вирішення другорядних питань.

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Телець

Навіть якщо у вас є надзвичайно вагома причина для того, щоб хоч трохи випити алкоголю, сьогодні цього краще не робити: це порушить усі ваші плани, причому не лише професійні чи ділові, а й особисті.

Близнята

Досягти серйозних професійних результатів зможуть лише ті представники знака, хто чітко уявляє собі, чого саме хоче досягти, решта ризикує метушитися від однієї мети до іншої.

Рак

З поганим настроєм, який може «накрити» вас від самого ранку, потрібно боротися тими способами, які ви вважаєте найефективнішими особисто для себе, інакше негативний погляд на світ зіпсує вам день.

Лев

День категорично не підходить для будь-яких — але особливо великих — фінансових операцій, якщо, звісно, ви не хочете стати жертвою шахраїв і безглуздо втратити все, що маєте на сьогодні.

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Діва

Небажано обговорювати свої перспективні професійні ідеї з людьми, які вас оточують, якщо, звісно, ви не хочете, щоб підступні колеги привласнили їх собі та втілили в життя замість вас.

Терези

Невдоволення собою і життям загалом, яке накопичилося до цього часу, може — несподівано для вас самих — вилитися на близьких людей, адже вони завжди поруч, тож важливо контролювати свої емоції.

Скорпіон

Братися до нової цікавої справи варто лише в тому разі, якщо ви впевнені, що вам вистачить сил на тривалу дистанцію: доведеться працювати довго й наполегливо, тож необхідно все прорахувати.

Стрілець

Почувши різке зауваження чи двозначний жарт, не поспішайте сприймати це особисто: найімовірніше, йдеться про когось іншого, а ви — через свою запальність — даремно накинетеся на людину, яка ні в чому не винна.

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Козоріг

Не варто легковажно й безрозсудно виступати проти зла і, тим паче, оголошувати йому війну: воно сьогодні настільки сильне, що ризик постраждати дуже великий — краще відійти вбік і зачекати, доки воно ослабне.

Водолій

Цього дня ви зможете переконатися, що в житті все ж існує справедливість: людина, яка вас образила, практично одразу ж отримає по заслугах, але тішитися цим зірки вам не радять.

Риби

Великі фінансові операції сьогодні суворо заборонені: замість очікуваного прибутку вони можуть принести збитки, тому рекомендується зачекати з ними, відклавши їх хоча б на день-два.

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