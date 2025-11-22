Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно буде вибрати між силами добра і зла

Гороскоп на 23 листопада / © Credits

Ухвалюючи рішення, потрібно буде відповісти на найважливіше запитання: на чиєму боці — світла чи темряви — ви перебуваєте, пам’ятаючи водночас про відповідальність, яку доведеться нести в результаті.

Нинішня місячна доба також є конфліктною, тому бажано максимально стримуватися і не відповідати на провокації грубістю та істерикою.

Овен

Віщий сон, який насниться вам цієї ночі, не варто сприймати буквально — важливо вловити сенс підказки, яку дасть вам підсвідомість, хоча це виявиться не так просто, як здасться на перший погляд.

Телець

Хоч би як сильно дратували вас близькі люди, намагайтеся стриматися і не показати їм увесь ступінь свого неприйняття їхніх слів і вчинків — уже завтра негатив безслідно зникне, а зіпсовані стосунки — залишаться.

Близнята

Поганий настрій, який може накрити вас від самого ранку, незважаючи на вихідний день, необхідно «лікувати» роботою, а ще ліпше — хобі: і депресії позбудетеся, і — заразом — у домі ідеальний лад наведете.

Рак

На цей день можна сміливо призначати будь-які розмови з рідними, коханими чи друзями: партнери залюбки підуть вам назустріч, тож бажаного консенсусу вдасться досягти без особливих зусиль.

Лев

Важливо звертати увагу навіть на незначні «коливання» свого самопочуття — найімовірніше, вони будуть зумовлені довгою відсутністю відпочинку, тож має сенс саме на нього витратити вихідні дні

Діва

Спокуса кинути справу, яка з якоїсь причини вам не вдається, буде великою, але піддаватися їй не варто: доклавши зовсім небагато зусиль, ви зможете зрушити з місця проєкт, який здавався вам непідйомним.

Терези

Навколо вас сьогодні постійно спалахуватимуть конфлікти, які можуть зачепити близьких вам людей, водночас тільки ви зможете запобігти їхньому розвитку, який в іншому разі призведе до серйозних наслідків.

Скорпіон

Важливо з максимальною увагою поставитися до знаків, які цього дня надсилатимуть вам вищі сили: такі підказки допоможуть вам правильно зорієнтуватися в непростій — життєвій — ситуації, що склалася.

Стрілець

Не найкращий день для насильства над власною особистістю: якщо вам із незрозумілих причин не хочеться чогось робити, варто дослухатися до внутрішнього голосу і зайнятися тим, що не викликає у вас заперечення.

Козоріг

Необхідно відмовитися від спілкування з людьми, які викликають у вас негативні емоції: користі від таких розмов не буде, а ось настрій гарантовано зіпсується — навіщо псувати собі вихідний день?

Водолій

Успіх сьогодні чекає на тих, хто, незважаючи на вихідний, складе чіткий план дій і ретельно його дотримуватиметься, решта — через неорганізованість — не зроблять і половини з наміченого.

Риби

Енергією, якою цього дня наділять вас на всі сто відсотків, необхідно розпорядитися розумно, розподіливши її порівну на всі завдання, які ви поставите перед собою сьогодні, — навіть якщо вони стосуватимуться тільки побуту.

