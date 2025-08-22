Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли збудуться найсміливіші мрії

Гороскоп на 23 серпня / © Associated Press

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Проте сил у розпорядженні організму в цей час буде небагато, тому від активних дій — навіть якщо це стосується відпочинку — краще відмовитися, зосередившись на планах і мріях — якщо правильно підійти до «конструювання» свого майбутнього, воно буде саме таким, яким ми хочемо його бачити.

Овен

Найкращий спосіб прожити день без будь-яких втрат і ексцесів — позитивне мислення: про що думатимете, те до себе й притягнете — тож нехай це буде тільки хороше і приємне, а не погане.

Телець

У жодному разі не можна залишати без уваги близьких людей: останнім часом ви не так вже й часто балуєте їх своєю присутністю, тож знайдіть для них час хоча б сьогодні, благо — на календарі вихідний день.

Реклама

Близнята

Зірки радять вам поспішати повільно: хапаючись за кілька справ одразу, навіть якщо це клопоти по господарству, ви, найімовірніше, не встигнете зробити нічого, тож треба обрати одну і працювати над нею, не поспішаючи.

Рак

Найкращий засіб від поганого настрою, який може несподівано нахлинути в цей час, — робота, бажано монотонна, така, що не потребує серйозних зусиль і підвищеної уваги, — наприклад, рукоділля.

Лев

Нинішню суботу бажано провести зі старими друзями — спільні спогади про прожиті разом — звісно, щасливі — дні не тільки піднімуть настрій, а й надовго налаштують на позитивний лад.

Діва

Навіть якщо в минулому ви встигли серйозно напартачити в професійному або особистому житті, сьогодні не найкращий день для «розбирання польотів» — не варто себе критикувати за минулі помилки — головне, не повторювати їх у майбутньому.

Реклама

Терези

Складаючи плани на найближче майбутнє, ретельно зважте свої сили — буде прикро, якщо ви поставите перед собою грандіозну мету, а потім на половині шляху несподівано для себе зійдете з дистанції.

Скорпіон

День — якщо з’явиться така можливість — краще провести на природі: поки літо не закінчилося, потрібно походити босоніж по траві, погуляти лісом, посидіти на березі річки — так вам вдасться знайти внутрішню гармонію.

Стрілець

Сьогодні — втім, як і завжди — прагнути варто тільки до тих цілей, які справді мають для вас значення, все інше буде тільки марною тратою часу і сил, від якої необхідно відмовитися.

Козоріг

Важливо бути максимально обережними з думками і мріями: сьогодні вони можуть збутися практично миттєво — буде дуже прикро, якщо в результаті виявиться, що вам потрібно було зовсім інше.

Реклама

Водолій

З ухваленням серйозних рішень, навіть якщо відпущений на них час уже вас підтискає, краще зачекати: під впливом емоцій ви можете неправильно оцінити вихідні дані і, в результаті, зробити неправильний висновок.

Риби

Серед ідей, які сьогодні можуть осяяти вашу голову, буде одна по-справжньому перспективна — щоб її не проґавити, необхідно записати всі, а потім вибрати з них ту, що допоможе вирішити важливе питання.

Читайте також: