ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку: день, який принесе неймовірний приплив енергії

День принесе неймовірний приплив енергії, яким дуже важливо правильно розпорядитися.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Зимова дорога на заході сонця

Зимова дорога на заході сонця / © Credits

Погодьтеся, буде прикро витратити її даремно — на розв’язання питань, які цілком можна відкласти, а то й зовсім викреслити зі списку запланованих раніше справ.

Відшукавши точку докладання своїх сил, ми — абсолютно несподівано для себе — можемо відчути, що удача насамперед, професійна і фінансова — сама йде в руки.

Овен

Добрі справи, зроблені сьогодні, дуже швидко повернуться в значно більшому обсязі, тому важливо допомогти всім, хто про це попросить, тим паче, що будь-яка благодійність у цей час виявиться цілком до снаги.

Телець

Важливо уникати поспішних обіцянок, які з об’єктивних причин важко — або неможливо — буде виконати: чесно зізнавшись у цьому, можна буде зберегти репутацію чесної та надійної людини.

Близнята

Схилити інших до своєї точки зору можна буде, використовуючи небачену переконливість і красномовство, яким забезпечать вас зірки — не користуйтеся несподіваним даром на шкоду людям, з якими спілкуєтеся.

Рак

Незважаючи на складні життєві обставини, в яких представники вашого знака опинилися на цей момент, не варто сидіти вдома — підняти настрій, що впав, можна буде, тільки перебуваючи серед людей.

Лев

Гарний день для переходу на нову роботу: можна підшукувати варіанти, проходити співбесіду, зустрічатися з майбутнім керівництвом і обговорювати напрями своєї діяльності, а заразом і суму заробітної плати.

Діва

Потужна енергетика цього дня дасть змогу за короткий час досягти будь-якої — навіть найскладнішої та найамбітнішої — професійної мети, головне, максимально точно її визначити, інакше час і сили підуть даремно.

Терези

Гарний час для початку нових справ у будь-яких галузях життя, включно з домашніми клопотами: так, саме зараз можна братися до довгоочікуваного ремонту, який ви — з найрізноманітніших причин — довго відкладали.

Скорпіон

Якщо заздалегідь скласти детальний план на день і чітко йому слідувати, можна встигнути переробити таку кількість справ, на яку в інший час пішов би тиждень, а то й місяць — не пропустіть таку можливість.

Стрілець

Цього дня особливо успішними обіцяють бути переговори на найрізноманітніших рівнях — починаючи з робочих планівок і нарад на роботі й закінчуючи з’ясуванням стосунків із коханою людиною.

Козоріг

Слова цього дня матимуть матеріальну силу, тому перш ніж щось вимовити вголос — неважливо, хороше чи погане, — необхідно кілька разів подумати про наслідки, і тільки потім — говорити.

Водолій

Не тільки говорити, а й думати цього дня можна тільки про хороше — погані думки, слова і наміри насамперед вдарять по тій людині, від якої вони будуть виходити, тож краще не ризикувати.

Риби

Гарний час для того, щоб згадати про талант, подарований представникам вашого знака батьками й природою, — сьогодні він стане вельми доречним, оскільки допоможе вирішити дуже важливе для вас питання.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie