Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку: день, який принесе неймовірний приплив енергії

Погодьтеся, буде прикро витратити її даремно — на розв’язання питань, які цілком можна відкласти, а то й зовсім викреслити зі списку запланованих раніше справ.

Відшукавши точку докладання своїх сил, ми — абсолютно несподівано для себе — можемо відчути, що удача насамперед, професійна і фінансова — сама йде в руки.

Овен

Добрі справи, зроблені сьогодні, дуже швидко повернуться в значно більшому обсязі, тому важливо допомогти всім, хто про це попросить, тим паче, що будь-яка благодійність у цей час виявиться цілком до снаги.

Телець

Важливо уникати поспішних обіцянок, які з об’єктивних причин важко — або неможливо — буде виконати: чесно зізнавшись у цьому, можна буде зберегти репутацію чесної та надійної людини.

Близнята

Схилити інших до своєї точки зору можна буде, використовуючи небачену переконливість і красномовство, яким забезпечать вас зірки — не користуйтеся несподіваним даром на шкоду людям, з якими спілкуєтеся.

Рак

Незважаючи на складні життєві обставини, в яких представники вашого знака опинилися на цей момент, не варто сидіти вдома — підняти настрій, що впав, можна буде, тільки перебуваючи серед людей.

Лев

Гарний день для переходу на нову роботу: можна підшукувати варіанти, проходити співбесіду, зустрічатися з майбутнім керівництвом і обговорювати напрями своєї діяльності, а заразом і суму заробітної плати.

Діва

Потужна енергетика цього дня дасть змогу за короткий час досягти будь-якої — навіть найскладнішої та найамбітнішої — професійної мети, головне, максимально точно її визначити, інакше час і сили підуть даремно.

Терези

Гарний час для початку нових справ у будь-яких галузях життя, включно з домашніми клопотами: так, саме зараз можна братися до довгоочікуваного ремонту, який ви — з найрізноманітніших причин — довго відкладали.

Скорпіон

Якщо заздалегідь скласти детальний план на день і чітко йому слідувати, можна встигнути переробити таку кількість справ, на яку в інший час пішов би тиждень, а то й місяць — не пропустіть таку можливість.

Стрілець

Цього дня особливо успішними обіцяють бути переговори на найрізноманітніших рівнях — починаючи з робочих планівок і нарад на роботі й закінчуючи з’ясуванням стосунків із коханою людиною.

Козоріг

Слова цього дня матимуть матеріальну силу, тому перш ніж щось вимовити вголос — неважливо, хороше чи погане, — необхідно кілька разів подумати про наслідки, і тільки потім — говорити.

Водолій

Не тільки говорити, а й думати цього дня можна тільки про хороше — погані думки, слова і наміри насамперед вдарять по тій людині, від якої вони будуть виходити, тож краще не ризикувати.

Риби

Гарний час для того, щоб згадати про талант, подарований представникам вашого знака батьками й природою, — сьогодні він стане вельми доречним, оскільки допоможе вирішити дуже важливе для вас питання.

