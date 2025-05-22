Гороскоп на 23 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли негативні емоції можуть призвести до сварок і скандалів

Гороскоп на 23 травня / © Associated Press

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Найкраще провести день на самоті, якщо такої можливості не буде, то треба хоча б намагатися скоротити спілкування з оточенням — як близькими людьми, так і колегами чи знайомими: зіпсовані стосунки вдасться відновити нескоро. Хвалитися своїми досягненнями з розрахунку, щоб отримати чиєсь схвалення — коханої людини чи керівництва — небажано. По-перше, це матиме як мінімум нескромний вигляд, а по-друге, так легко можна буде наврочити свій талан.

Овен

День сприятливий для фінансових угод, тому, якщо ви збираєтеся підписати вигідний договір або придбати щось цінне, найкращого часу вам не знайти — успіх у будь-якому разі буде на вашому боці.

Телець

Найважливіше цього дня — тримати під контролем негативні емоції, які буквально виплескуватимуться в навколишній світ: на жаль, нікому, крім вас, вони шкоди не завдадуть, тому треба берегти нерви.

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Близнята

Токсичних людей треба побоюватися завжди, але сьогодні — особливо: влаштувавши сварку на порожньому місці, вони просто заберуть вашу енергію, яку можна було б спрямувати на досягнення інших важливих цілей.

Рак

У взаєминах із коханою людиною сьогодні — і завжди! — важливо не звертати увагу на дрібниці, які можуть вас дратувати: навряд чи ви готові розлучитися з нею з причини, що не заслуговує на увагу.

Лев

Складаючи плани на майбутнє, обов’язково фіксуйте всі свої ідеї, серед яких будуть по-справжньому цінні, на папері — у такому разі ви їх точно не забудете, а згодом зможете втілити їх у життя.

Діва

Вирішення робочих питань рекомендується відкласти хоча б на пару днів, а ще краще — до початку наступного тижня, сьогодні користі від таких дій однаково не буде, тож не варто витрачати свій час і сили даремно.

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Терези

Сьогодні занадто великий ризик отримати травму, на відновлення після якої може піти багато часу і коштів, тому головне — бути обережним: дивитися під ноги, відмовитися від занять спортом.

Скорпіон

Як би ви не були зайняті, намагайтеся знайти час для літніх родичів — подарувавши їм увагу, натомість ви отримаєте безцінні поради, які допоможуть вам у життєвій ситуації, що склалася.

Стрілець

Не варто вирішувати важливе питання за допомогою доводів розуму, зважуючи всі можливі «за» і «проти», натомість прислухаєтеся до того, що скаже вам інтуїція, і дійте відповідно до його підказок.

Козоріг

Спілкування з токсичними людьми треба уникати завжди, але цього дня — особливо: негативні емоції, якими вони забезпечать вас, як кажуть, від душі, зруйнують усі плани, які ви намітили собі від самого ранку.

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Водолій

Велика ймовірність появи у вашому житті людини, яка відіграє в ньому важливу роль — вона не тільки стане вам добрим другом, а й сприятиме покращенню вашого матеріального добробуту.

Риби

Будьте обережними з людьми, які час від часу провокують вас на негативні емоції: сьогодні вони — у найневідповідніший час — намагатимуться зробити це вчергове, позбавивши вас ділового настрою.

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