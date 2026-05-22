Гороскоп на 23 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно керуватися і розумом, і інтуїцією

Спочатку потрібно провести роботу над помилками, зробленими останнім часом у професійному — фінансовому та діловому — сенсі, а потім ставати до роботи, спрямованої на досягнення нових цілей.

Ухвалюючи важливі рішення, необхідно радитися не тільки з аргументами розуму, а й з підказками інтуїції, а ще краще — і з тим, і з іншим разом, у такому разі нам вдасться уникнути нових помилок.

Овен

Зірки радять представникам знака присвятити роботі — до речі, в цей час вельми успішній — тільки першу половину дня, друга його частина ідеально підходить для відпочинку, що дуже важливо для трудового настрою.

Телець

Не варто братися за втілення в життя глобальних проєктів, краще зосередитися на розв’язанні дрібних питань, вирішення яких не затягнеться надовго, інакше ризикуєте загрузнути в численних проблемах.

Близнята

Не варто відмовлятися від спілкування з людиною з минулого, навіть якщо від спілкування з нею у вас залишилися не найприємніші спогади: можливо, вона усвідомила скоєну помилку і тепер щиро хоче її виправити.

Рак

Фінансова пропозиція, яку ви можете отримати в цей час, найімовірніше, виявиться вигідною, але все-таки приймати її одразу — без роздумів — небажано: залиште собі хоча б трохи часу «на подумати».

Лев

У стосунках із коханою людиною не варто постійно наполягати на своєму, завжди залишаючи за собою останнє слово: можливо, якщо ви станете трохи менш авторитарними, стосунки складатимуться краще.

Діва

Моральну втому, яка з великою часткою ймовірності накриє представників знака цього дня, можна буде зняти, поговоривши з найкращою подругою — тоді психолог її не знадобиться, а на душі одразу стане легше.

Терези

Тим із вас, хто давно мріяв привнести важливі зміни у своє особисте життя, варто скористатися шансом, який надасть нинішній день, — він може започаткувати цілий ланцюжок приємних подій.

Скорпіон

Виявити проблему, що дратує вас, і рішуче з нею розправитися можна буде тільки в разі чесної розмови із самим собою: якщо ви й надалі продовжите її не помічати, вона докучатиме вам нескінченно.

Стрілець

Ваше успішне просування вперед у всіх сферах життя гальмують спогади і пов’язані з ними жалі: час знайти спосіб забути про те, що минуло, і почати жити сьогоднішнім — і завтрашнім — днем.

Козоріг

День, коли робота — навіть домашня — не дасть очікуваних результатів, тож і витрачати на неї сили не варто — краще присвятити час, що звільнився, собі, точніше, відпочинку й відновленню сил, незабаром вони вам знадобляться.

Водолій

Доброю прикметою цього дня вважаються зміни, навіть якщо вони будуть незначними: з їхньою допомогою — наприклад, переставивши меблі у квартирі — ви подасте Всесвіту знак про те, що готові до більш серйозних процесів.

Риби

Спілкуючись з оточенням, використовуйте свою вроджену здатність обходити гострі кути — у такий спосіб вам вдасться уникнути нікому не потрібної сварки, яка інакше могла б зруйнувати стосунки.

