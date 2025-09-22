Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо стримувати свої емоції

Гороскоп на 23 вересня / © Associated Press

Головне в цей час — стримувати свої емоції, якщо вдасться зробити це зранку, то вже у другій половині дня напруженість почне потроху спадати, завдяки чому створиться враження, що життя налагоджується.

У цей — пообідній — час можна ухвалювати важливі рішення та братися до втілення в життя нових проєктів, а ось від фізичного навантаження, зокрема й спортивного, краще відмовитися.

Овен

Відчувши хворобливі симптоми — головний біль, слабкість і ломоту в м’язах — не варто терміново вживати медикаменти, найімовірніше, йдеться про перевтому, і достатньо буде просто відпочити.

Телець

День ідеально підходить для того, щоб зменшити професійні оберти, а ще краще — пригальмувати: менше поспішати і працювати, а більше розмірковувати та спостерігати за навколишнім світом і людьми в ньому.

Близнята

Потужний потік енергії, який ви відчуєте цього дня, необхідно спрямувати на серйозну роботу — якщо розтринькати її на дрібниці, продуктивний в усіх розуміннях день мине даремно.

Рак

У разі відсутності взаєморозуміння з людьми — як близькими, так і малознайомими — не варто за всяку ціну доводити свою правоту: зробити це однаково не вдасться, а час і сили буде витрачено даремно.

Лев

Впоратися із дратівливістю, яка переслідуватиме вас цього дня, допоможуть улюблені заняття — так, зайнявшись своїм хобі, ви вже за пів години забудете не лише про неприємності, а й про все на світі.

Діва

Якщо провести хоча б половину нинішнього дня у відносній самотності, вдасться уникнути маси конфліктів, у які ви обов’язково втрапите, продовживши спілкуватися з людьми навколо вас.

Терези

Вплутуючись у протистояння на боці людини, яка здається вам несправедливо скривдженою, переконайтеся в тому, що вона справді потребує допомоги й захисту — не дозволяйте використовувати себе в корисливих цілях.

Скорпіон

Поставивши перед собою мету знайти конфлікт, у якому ви зможете взяти участь, ви обов’язково досягнете свого, але чи варто витрачати сили, відпущені на цей день, так бездарно і до того ж намарно?

Стрілець

Конфлікт, який почався цього дня, може — за всієї своєї безглуздості — затягнутися не лише на дні, а й на тижні, а то й місяці, тому необхідно максимально стримувати емоції, щоб не вплутатися в нього.

Козоріг

Бажано відмовитися від більшої частини придбань: купувати потрібно лише найнеобхідніше, інакше згодом доведеться пошкодувати про марно витрачені — і більш ніж серйозні — кошти.

Водолій

Образивши когось у першій половині дня, ви вже пообіді зрозумієте, наскільки помилялися і були необачними — у такому разі правильніше буде перепросити одразу, аніж довго тягнути, відрізаючи собі шлях до примирення.

Риби

День сприятливий для складання професійних планів на найближче майбутнє — щонайменше на кілька тижнів: сьогодні вам вдасться максимально точно визначитися як з метою, так і зі способами її досягнення.

