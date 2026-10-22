Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли все вдасться

Осінні ягоди в росі / © Associated Press

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Щоправда, для цього дуже важливо дотримуватися одного, але важливого правила: обставини будуть сприятливими лише для тих, хто активно діє.

Люди, які сподіваються, що все владнається само собою — ніби за помахом чарівної палички, — можуть не турбуватися: у них однаково нічого не вийде.

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Овен

Досягти успіху в професійному житті — як, втім, і в особистому — житті зможуть лише ті, хто має високу самооцінку; на щастя, у вас у цьому плані завжди все гаразд — ви не страждаєте від невпевненості в собі.

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Телець

У цей день важливі рішення слід ухвалювати легко, без напруженості, вагань і тривалих роздумів — перший варіант, який спаде на думку на рівні інтуїції, виявиться єдино можливим.

Близнята

Цього дня все встигнуть лише ті представники цього знака, які будуть узгоджувати свої дії зі складеним заздалегідь планом; інакше можна потонути у величезній кількості справ і турбот, що навалилися на них.

Рак

Яку б роботу ви не взялися виконувати в цей час: професійний проєкт чи побутові справи, — пам’ятайте, що її обов’язково треба довести до кінця, інакше перейти на наступний рівень вам просто не вдасться.

Лев

Цей день сприятливий для тих, хто має намір рішуче перейти від розмов — хай навіть змістовних і викладених у красивих словах — до конкретних справ: цього дня вони обіцяють бути особливо вдалими.

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Діва

Незважаючи на значне навантаження на роботі, необхідно приділити час родині, особливо з огляду на те, що останнім часом ви — з об’єктивних причин — приділяєте їй надто мало часу.

Терези

Цього дня можна — і навіть потрібно — розв’язувати найрізноманітніші фінансові питання: незалежно від їхнього масштабу, вони обіцяють бути вдалими, тому не варто відмовлятися від чудової нагоди досягти успіху.

Скорпіон

День, коли, незважаючи на можливі звинувачення в егоїзмі, власні інтереси слід поставити вище за інтереси інших людей: на жаль, якщо ви самі про себе не подбаєте, ніхто не зробить цього за вас.

Стрілець

Цей день може стати відправною точкою для позитивних життєвих змін: чорна смуга поступово зміниться на білу — і ви отримаєте чудову нагоду втілити в життя будь-які — навіть найсміливіші — свої плани.

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Козоріг

Цього дня у вас з’явиться можливість покласти край давній ворожнечі з людиною, яка, попри свою неприємну поведінку, як і раніше, вам дорога — не дайте їй знову піти, цього разу — назавжди.

Водолій

Секрет професійного успіху цього дня — як і завжди — полягає в наполегливому русі вперед: відволікаючись на порожні розмови та суперечки, ви втратите час і не зможете похвалитися результатами своєї роботи.

Риби

Не варто продовжувати стосунки з людиною, яка має погану звичку брехати вам в очі з будь-якого приводу: якщо ви викрили когось із близьких вам людей у брехні, знайдіть у собі мужність і виключіть цю людину зі свого кола спілкування.

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