Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: день протиборства добра і зла

Як правило, найсильніший — водночас негативний — вплив він чинить на людей з нестійкою психікою: недовірливих, вразливих, тих, хто легко влаштовує істерики, — їм буде здаватися, що весь світ повстав проти них. Найкращий спосіб уникнути таких відчуттів — робота, благо, енергії у всіх сьогодні буде хоч відбавляй.

Овен

Не давайте «доброзичливцям» збити вас із робочого настрою, який ви відчуватимете від ранку і до вечора, тоді сил та енергії вистачить на здійснення найсміливіших і найперспективніших професійних планів.

Телець

Цього дня найголовніше у спілкуванні з оточенням — нікому не казати грубощів і не робити уїдливих зауважень, це створить атмосферу небажаної ворожості — як у робочому колективі, так і в сім’ї.

Близнята

Потребуючи підказки щодо того, як вчинити в тій чи тій — непростій ситуації — звертайте увагу на знаки, які дбайливо надсилатиме доля, — один із них надасть вам вчасну допомогу.

Рак

Небажано пробачати двозначні жарти і різкі зауваження, які можуть робити найрізноманітніші — як близькі, так і малознайомі — люди: варто показати, що ви можете відповісти відповідним чином.

Лев

Напад дратівливості, який несподівано може накрити вас у першій половині дня, буде зумовлений лише негативним впливом місячних енергій, тож уже завтра від нього не залишиться і сліду.

Діва

Пристрасті, які можуть вирувати сьогодні у вашій душі, можна буде вгамувати, вигадавши собі корисне й захопливе заняття: можна, наприклад, освоїти якусь нову навичку, навіть якщо вона стосуватиметься лише рукоділля.

Терези

У конфлікті між близькими людьми бажано дотримуватися повного нейтралітету — ставши на бік когось одного, ви, найімовірніше, образите і розізлите другого — знову налагодити з ним стосунки буде непросто.

Скорпіон

Не варто відкидати критику, яку ви цього дня можете почути на свою адресу від людей, які викликають у вас повагу: важливо не тільки уважно дослухатися до неї, а й зробити з неї правильні висновки.

Стрілець

Властивий вам перфекціонізм може завадити завершити роботу над розпочатим раніше проєктом: діючи відповідно до принципу «найкраще — ворог хорошого», можна переробляти все до нескінченності.

Козоріг

Необдумані слова близької людини можуть стати одкровенням: ви раптово для себе зрозумієте, як вона насправді до вас ставиться, — найімовірніше, відкриття буде настільки ж несподіваним, наскільки й приємним.

Водолій

Кипучу енергію дня необхідно вольовим зусиллям спрямувати на розв’язання конкретних — професійних або побутових — завдань, інакше можна зруйнувати все навколо, включно зі стосунками з дорогими людьми.

Риби

Із керівництвом сьогодні — утім, як і завжди — краще не сперечатися: будучи в поганому настрої, воно може чіплятися до будь-яких дрібниць, а ви, найімовірніше, за словом до кишені не полізете, і — зіпсуєте стосунки.

