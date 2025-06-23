ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: день чистої та світлої енергетики

День чистої та світлої енергетики, яку не можна порушувати грубими діями та злими словами, ба навіть думками.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 24 червня

Гороскоп на 24 червня / © Credits

Час сприятливий для будь-яких земних справ — як у прямому, так і в переносному сенсі: можна працювати в саду та на городі, садити та пересаджувати дерева й чагарники, продавати і купувати нерухомість, розпочинати будівництво й ремонт.

У цей час також рекомендується поберегти нерви, не реагуючи на події, які сьогодні можуть здатися дуже важливими — за кілька місяців ви про них уже й не згадаєте.

Овен

У будь-якій — зокрема й найскладнішій — ситуації рекомендується утриматися від грубості та образ, навіть якщо ваш співрозмовник об’єктивно цього заслуговуватиме — згодом ви подякуєте собі за це.

Телець

День сприятливий для бізнесу, а також купівель і продажів рухомого й нерухомого майна: якщо ви давно збиралися придбати автомобіль, квартиру чи дачу, знайте, що найкращого часу вам не знайти.

Близнята

Можна присвятити час та енергію довготривалим проєктами — головне, щоб ваше рішення зайнятися саме цією справою було продуманим і добре підготовленим, інакше краще за нього не братися.

Рак

Будь-які необережні слова, сказані під впливом емоцій, можуть зіпсувати відносини з близькою людиною, які ви довго й наполегливо вибудовували, тому необхідно стримуватися, незважаючи ні на що.

Лев

По добру пораду, яка знадобиться вам цього дня, необхідно буде звернутися до когось зі старших родичів — їхній життєвий досвід дозволить знайти правильну відповідь на ваше запитання.

Діва

Будь-які документи, які вам доведеться підписати цього дня, необхідно уважно прочитати двічі, а ще краще — тричі, лише таким чином ви зможете виявити помилку чи одрук, які можуть у ньому приховатися.

Терези

Найкращий спосіб покращити собі настрій цього дня — навести ідеальний лад вдома: отримані, як результат, чистота і затишок найкраще позначаться на вашому настрої зокрема та світовідчутті — загалом.

Скорпіон

Не варто робити трагедію з того, що начальство оцінило вас не належним чином, відмовивши в премії або, що ще гірше, призначивши іншу людину на посаду, яку ви вважали своєю — на вас чекає щось краще.

Стрілець

Гарний день для початку або продовження ремонту, якого давно потребує ваше житло: вам вдасться знайти будівельні матеріали за дешевшою, ніж зазвичай, ціною або найняти хорошу бригаду.

Козоріг

Єдиний спосіб зберегти душевний спокій і гармонію — абстрагуватися від негативу на всіх рівнях, тож можете сміливо читати новини і навіть спілкуватися з негативно налаштованими людьми.

Водолій

Будь-які рішення — як у професійному, так і в особистому житті — можна ухвалювати, лише ретельно їх обміркувавши: оскільки вам важко буде зробити це протягом нинішнього дня, сьогодні краще від них відмовитися.

Риби

Тримати під контролем свої думки важливо завжди, але сьогодні — особливо: цього дня вони — абсолютно несподівано для вас — можуть матеріалізуватися, що навряд чи вас потішить, тож будь-який негатив треба виключити.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie