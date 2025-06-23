Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: день чистої та світлої енергетики

Гороскоп на 24 червня / © Credits

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Час сприятливий для будь-яких земних справ — як у прямому, так і в переносному сенсі: можна працювати в саду та на городі, садити та пересаджувати дерева й чагарники, продавати і купувати нерухомість, розпочинати будівництво й ремонт.

У цей час також рекомендується поберегти нерви, не реагуючи на події, які сьогодні можуть здатися дуже важливими — за кілька місяців ви про них уже й не згадаєте.

Овен

У будь-якій — зокрема й найскладнішій — ситуації рекомендується утриматися від грубості та образ, навіть якщо ваш співрозмовник об’єктивно цього заслуговуватиме — згодом ви подякуєте собі за це.

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Телець

День сприятливий для бізнесу, а також купівель і продажів рухомого й нерухомого майна: якщо ви давно збиралися придбати автомобіль, квартиру чи дачу, знайте, що найкращого часу вам не знайти.

Близнята

Можна присвятити час та енергію довготривалим проєктами — головне, щоб ваше рішення зайнятися саме цією справою було продуманим і добре підготовленим, інакше краще за нього не братися.

Рак

Будь-які необережні слова, сказані під впливом емоцій, можуть зіпсувати відносини з близькою людиною, які ви довго й наполегливо вибудовували, тому необхідно стримуватися, незважаючи ні на що.

Лев

По добру пораду, яка знадобиться вам цього дня, необхідно буде звернутися до когось зі старших родичів — їхній життєвий досвід дозволить знайти правильну відповідь на ваше запитання.

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Діва

Будь-які документи, які вам доведеться підписати цього дня, необхідно уважно прочитати двічі, а ще краще — тричі, лише таким чином ви зможете виявити помилку чи одрук, які можуть у ньому приховатися.

Терези

Найкращий спосіб покращити собі настрій цього дня — навести ідеальний лад вдома: отримані, як результат, чистота і затишок найкраще позначаться на вашому настрої зокрема та світовідчутті — загалом.

Скорпіон

Не варто робити трагедію з того, що начальство оцінило вас не належним чином, відмовивши в премії або, що ще гірше, призначивши іншу людину на посаду, яку ви вважали своєю — на вас чекає щось краще.

Стрілець

Гарний день для початку або продовження ремонту, якого давно потребує ваше житло: вам вдасться знайти будівельні матеріали за дешевшою, ніж зазвичай, ціною або найняти хорошу бригаду.

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Козоріг

Єдиний спосіб зберегти душевний спокій і гармонію — абстрагуватися від негативу на всіх рівнях, тож можете сміливо читати новини і навіть спілкуватися з негативно налаштованими людьми.

Водолій

Будь-які рішення — як у професійному, так і в особистому житті — можна ухвалювати, лише ретельно їх обміркувавши: оскільки вам важко буде зробити це протягом нинішнього дня, сьогодні краще від них відмовитися.

Риби

Тримати під контролем свої думки важливо завжди, але сьогодні — особливо: цього дня вони — абсолютно несподівано для вас — можуть матеріалізуватися, що навряд чи вас потішить, тож будь-який негатив треба виключити.

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