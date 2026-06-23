Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто розпочинати складні проєкти

Квітка / © Associated Press

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Можна перейти від роботи «на чужого дядька» до відкриття власного бізнесу, взятися за серйозний ремонт і навіть будівництво власного будинку, почати вивчати щось нове й цікаве.

Водночас дуже важливо приділити хоча б трохи часу своїй родині, особливо — маленьким дітям та літнім родичам. Таке спілкування буде корисним не тільки для них, а й для нас, тому не варто робити добрі справи з невдоволенням або відтінком втомленої безнадії.

Овен

Гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, потрібно берегти, не дозволяючи нікому його зіпсувати: отже, побачивши людину, спілкування з якою не приносить приємних емоцій, краще оминути її десятою дорогою.

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Телець

Цей день сприятливий для примирення з людиною, з якою ви посварилися деякий час тому; сьогодні зірки допоможуть вам почути, зрозуміти і — що особливо важливо! — прийняти її точку зору, на яку вона має право.

Близнята

Енергія, яка вам необхідна для життя та роботи, цього дня може стрімко зменшуватися, але поповнити її запаси буде нескладно — бажано зайнятися чимось приємним, хоч це й не має практичного значення.

Рак

Сьогодні представникам вашого — безвідмовного — знака необхідно проявити характер і відмовити людині, яка нахабно вирішила скористатися вашою м’якістю та вимагає надання послуги, на яку не має права.

Лев

Будь-які справи, розпочаті цього дня, будуть буквально приречені на успіх, тож сміливо можете братися за реалізацію проєктів різного ступеня складності — від найпростіших до найважчих і найскладніших.

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Діва

Цей день сприятливий для просування нових ідей, які, перш ніж братися за їх реалізацію, можна — і потрібно — презентувати як керівництву, так і колегам: усі сторони гідно оцінять ваші задуми.

Терези

Вирішуючи, кому із людей, які вас оточують, надати першочергову допомогу, зупиніться на тому, хто її більше потребує, оскільки, керуючись винятково своїми симпатіями та антипатіями, можна помилитися.

Скорпіон

Якщо ви відчуваєте, що у стосунках із близькою людиною назріли проблеми, обговоріть це з нею якомога швидше: не можна заглиблювати конфлікт, що виник, — у такому разі він може «затаїтися» там надовго.

Стрілець

Чим би ви не вирішили зайнятися цього дня, головне — вірити в себе та свої сили, інакше на успіх розраховувати не варто — він не любить слабких і закомплексованих, тим більше, що вам це зовсім не властиво.

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Козоріг

Досягнувши поставленої мети та отримавши заслужену нагороду, згадайте про тих, хто під час роботи був поруч із вами, допомагаючи та всіляко підтримуючи вас, як міг: погодьтеся, вони заслуговують на вашу вдячність.

Водолій

Як правило, зірки застерігають вас від порожніх розмов і суперечок, особливо якщо ви ведете їх у той період, який слід присвятити роботі — її результати в такому разі виявляться сумнівними.

Риби

Будь-яка добра справа, зроблена цього дня, обов’язково буде врахована й повернеться у багаторазовому розмірі вже найближчим часом, тож не скупіться на добрі вчинки — як на словах, так і в діях.

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