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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
661
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 24 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли відчуття всесилля виявиться оманливим

Потужна енергетика нинішнього дня замість позитивного може мати на нас негативний вплив.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітень

Гороскоп на 24 квітня

Відчуття всесилля, яке ми можемо відчути, виявиться оманливим, але зрозуміємо ми це з запізненням — купу помилок уже буде зроблено, а виправити їх виявиться справою складною і кропіткою, а в деяких випадках — і зовсім неможливою. У цей час також не можна хвалитися своїми здобутками — як уже досягнутими, так і тими, які ще перебувають на стадії планів — так легко зурочити будь-який проєкт, навіть той, який вважався вирішеним.

Овен

Необхідно відмовитися від будь-яких фінансових операцій — навіть тих, які можуть здатися незначними: їхнім результатом — на превеликий ваш жаль — можуть стати серйозні матеріальні втрати.

Телець

День не підходить для бурхливих веселощів, навіть якщо для них є вагомий привід: порушивши цю заборону, ви ризикуєте витратити намарно енергію, яка необхідна вам для вирішення важливих професійних питань.

Близнята

Якщо у вас немає можливості відмовитися від роботи зовсім, спробуйте зосередитися на одній, але дуже важливій справі, не дозволяючи собі розпорошити сили на безліч дрібних і незначних завдань.

Рак

Успіх цього дня супроводжуватиме тих, хто зможе знайти золоту середину між активними діями та пасивним відпочинком — так ви зможете зробити все, що запланували, і водночас не втомитися.

Лев

Спокуса витратити багато грошей на те, без чого легко можна обійтися, буде великою, але їй необхідно протистояти, інакше ви можете втратити контроль над фінансовими потоками і до наступної зарплати залишитися ні з чим.

Діва

Зберегти гарні взаємини з друзями допоможе повна відмова від спілкування з ними, інакше можливий конфлікт, який спалахне на рівному місці, але водночас призведе до вкрай серйозних наслідків.

Терези

Ставитися до своїх близьких терпимо й толерантно необхідно завжди, але цього дня — особливо: необережні висловлювання, які ви дозволите собі через недомисел, не мають ставати приводом для сварки.

Скорпіон

Намагайтеся не робити поспішних висновків з фактів, які стануть вам відомі цього дня: існує небезпека того, що ви неправильно їх витлумачите, а отже, зробите неправильний висновок.

Стрілець

Від роботи цього дня необхідно відмовитися — однаково від неї в цей час не буде жодного пуття, тож краще приділити увагу тим вашим близьким, які її особливо потребують — літнім батькам і дітям.

Козоріг

Сварка з коханою людиною цього дня загрожує серйозним — аж до розставання — конфліктом, тому — якщо, звісно, є хоча б мінімальна нагода — треба відмовитися від спілкування з нею.

Водолій

Справи, розпочаті цього дня, свідомо приречені на провал, тож краще не поспішати з реалізацією нових проєктів, а от обмірковувати їх і складати план професійних дій на майбутнє вам ніхто завадити не може.

Риби

Відчувши, що життєві сили витікають, як вода крізь пісок, подумайте про те, що допоможе вам їх відновити — для когось чудовим відпочинком стане похід до театру чи на виставку, для інших — прогулянка в парку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
661
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