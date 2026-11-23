Осінній пейзаж / © Credits

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Енергію, кількість якої може навіть перевищувати норму, необхідно витрачати на роботу, пов’язану з науковою, літературною, журналістською чи викладацькою діяльністю.

Не можна злитися, ображати інших і дозволяти собі агресивні випади — жоден з негативних проявів людської натури не залишиться безкарним.

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Овен

День сприятливий для примирення з близькими вам людьми, з якими ви останнім часом посварилися: якщо ви визнаєте свою помилку, близька людина охоче прийме ваші щирі пояснення і вибачення.

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Телець

Сьогодні треба виявити максимальну обережність: будь-яка помилка, якої сьогодні припуститися, може мати надзвичайно серйозні наслідки, тому краще нічого подібного не допускати.

Близнята

Не варто псувати собі настрій, дратуючись через дрібниці, які не мають особливого значення: на жаль, моментів, які можуть вивести вас із себе, буде багато, але лише від вас залежить, зможете ви протистояти негативу чи ні.

Рак

Неприємні відгуки про себе сьогодні можна почути з найнесподіванішого боку — від близьких друзів і коханих, проте не варто брати їхні слова близько до серця — насправді вони так не думають.

Лев

Сьогодні краще відмовитися від властивої вам звички виділятися у суспільстві та спокійно — не привертаючи уваги — посидіти осторонь, якщо, звісно, ви не хочете мати смішний і безглуздий вигляд в очах людей навколо.

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Діва

День не сприятливий для ухвалення важливого рішення: навіть якщо вас тиснутиме жорсткий дедлайн, треба відкласти цей процес хоча б на день, інакше існує великий ризик припуститися прикрої — та непростимої — помилки.

Терези

Складаючи план на нинішній день, визначтеся з пріоритетами: оберіть найважливіше завдання, яке потрібно виконати, і спочатку займіться ним, а вже потім — іншими, а не навпаки.

Скорпіон

День, коли всі колишні заслуги та — що дуже важливо, невдачі — скинуться до нуля і можна буде почати життя з чистого аркуша; найголовніше в цій ситуації — цього разу не помилитися та обрати правильний шлях.

Стрілець

Сьогодні вам попри широту вашого характеру дуже важливо дотримуватися міри в усьому — від раціону харчування до емоцій, від бурхливого прояву яких краще утриматися — високий ризик серйозних, а в деяких випадках — непоправних конфліктів з оточенням.

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Козоріг

Вирішення робочих питань, незважаючи на вівторок, не буде успішним, тож варто присвятити цей день улюбленим заняттям, наприклад, читанню — як старих, так і нових літературних творів — або перегляду серіалів.

Водолій

Підписання будь-яких важливих документів необхідно перенести на інший день, оскільки сьогодні — через підвищену неуважність — існує ризик не помітити прикру помилку, що може мати неприємні наслідки.

Риби

Незважаючи на те, що сьогодні у вас буде багато енергії, витрачати її треба якомога дбайливіше й економніше, обираючи найважливіші справи та відсуваючи на другий план ті, які наразі можуть зачекати.

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