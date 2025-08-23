Гороскоп на 24 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто ні з ким ділитися планами

Гороскоп на 24 серпня / © Associated Press

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Не можна злитися й емоційно реагувати на слова та дії інших людей — це стане невиправданою тратою нервових клітин. Небажано також, незважаючи на вихідний день, призначати побачення і влаштовувати вечірки — вдалими вони не стануть.

Овен

Притаманна вашому знаку запальність може послужити вам недобру службу, ви можете посваритись із людиною, від якої у вашому житті багато що залежить, наприклад, з вашими близькими, — вельми необачний вчинок.

Телець

Обираючи між фізичною і розумовою працею, незважаючи на неділю, намагайтеся зупинитися на останній — інтелектуальні здібності в цей час опиняться на висоті, що дасть змогу вирішити важливі завдання.

Близнята

Важливо утриматися від негативної реакції на слова і вчинки близьких людей, оскільки вона буде зумовлена не їхньою поведінкою, а крайньою вашою дратівливістю, яка може «накрити» вас цього дня.

Рак

У жодному разі не можна сумніватися в правильності своїх дій, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, — це загальмує роботу, і ви не виконаєте те, що ще зранку запланували на цей день.

Лев

День — як і належить вихідному — сприятливий для догляду за собою — відвідавши салон краси, ви знову матимете вигляд на всі сто, що вкрай важливо для створення презентабельного вигляду на роботі.

Діва

Тим, хто давно подумує про зміну місця роботи, можна починати діяти — насамперед, шукати вакансії на сайтах і просити знайомих порадити вашу кандидатуру потенційним роботодавцям.

Терези

Навіть приймаючи допомогу від друзів або колег, не кваптеся розповідати їм про свої плани — до заздрощів схильні не тільки недруги, а й доброзичливо налаштовані щодо вас люди.

Скорпіон

Енергію, що б’є через край, рекомендується спрямувати на домашню роботу, а не на з’ясування стосунків з оточенням — сварки і суперечки з близькими людьми не сприятимуть гарному настрою.

Стрілець

Можна — як і належить у вихідний день — відкласти вбік навіть думки про професійні справи — і зайнятися особистими: кохана людина обов’язково оцінить увагу, яку ви їй сьогодні надасте.

Козоріг

Поява у вашому житті людей з давнього — або не дуже — минулого несподівано може стати джерелом важливої інформації, яка стане в пригоді вам як у професії, так і в особистому житті.

Водолій

Не варто налягати на домашню роботу, однаково особливих результатів у ній сьогодні досягти не вдасться — краще зосередитися на приємних заняттях, які так чи так пов’язані з вашим хобі, — наприклад, на рукоділлі.

Риби

Успіх цього дня — навіть якщо він стосуватиметься домашніх клопотів — чекає на тих, хто заздалегідь складе детальний план і ретельно його дотримуватиметься, інакше ви нічого не встигнете зробити і знову все відкладете на потім.

