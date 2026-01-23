Гороскоп на 24 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли вдасться виправити неприємну ситуацію

Пташки на тлі зимового пейзажу / © Credits

Наприклад, перепросити тих, кого образили, або, незважаючи на вихідний, зробити своєрідну «роботу над помилками», припущеними в професійній сфері. Рухатися вперед у всіх напрямах можна тільки в тому разі, якщо минуле — з усіма його хибами і провалами — залишилося далеко позаду.

Овен

Інтуїція не просто підказуватиме, як потрібно вчинити в тій чи тій ситуації, вона може просто кричати про це, тож рекомендується до неї дослухатися — проігнорувавши її, ви ризикуєте серйозно помилитися.

Телець

У стосунках з оточенням — особливо близькими людьми — не варто йти на поводі у власної впертості, яка підштовхуватиме вас до непристойних вчинків — краще переключити її на домашні клопоти.

Близнята

Зустріч із людиною, з якою певний час тому у вас був пов’язаний романтичний період у житті, може призвести до відновлення стосунків — головне, зрозуміти, чи є в такому повороті необхідність.

Рак

Від ділової пропозиції, яка, незважаючи на вихідний, надійде в цей час, краще не відмовлятися: можливо, на перший погляд вона здасться вам не дуже привабливою, але насправді це далеко не так.

Лев

День, коли можна — і потрібно! — спілкуватися з людьми, яких ви з якоїсь — тільки вам відомої — причини давно ігноруєте: навіть якщо вони припустилися щодо вас непорядного вчинку, настав час помиритися.

Діва

Причини нинішніх проблем у стосунках із близькою або коханою людиною, найімовірніше, криються в припущених вами в минулому помилках — виявивши й виправивши їх, можна вже зараз все налагодити.

Терези

Щоб стабільність не перетворилася на стагнацію, необхідно час від часу впускати у своє життя зміни — навіть якщо вони незначні, вони не тільки змінять його на краще, а й не дадуть занудьгувати.

Скорпіон

Брати участь у сварках між близькими вам людьми небажано завжди, але цього дня — особливо: ставши на бік однієї людини, ви автоматично налаштуєте проти себе іншу, а цього не можна допустити.

Стрілець

Вибачення людини, яка в чомусь перед вами завинила, варто прийняти охоче — не дорікаючи їй водночас в припущених помилках, інакше наступного разу вона з визнанням своєї провини може і не прийти.

Козоріг

Не варто братися за великі — можна сказати, глобальні — домашні проєкти, наразі ви, найімовірніше, не зможете їх потягнути, краще зосередитися на дрібних справах, які давно чекають на вашу увагу.

Водолій

Не варто розвивати бурхливу діяльність, навіть якщо йдеться лише про господарські справи: очікуваних результатів вона не дасть, набагато більше користі принесе відпочинок, який у вихідний особливо актуальний.

Риби

День рекомендується присвятити відновленню колишніх — як професійних, так і особистих — зв’язків: ці люди дуже скоро можуть знадобитися для розв’язання важливих професійних питань.

