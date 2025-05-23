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Гороскоп на 24 травня для всіх знаків зодіаку: день набуття нових і важливих знань
День здобуття нових та важливих знань і, як наслідок, мудрості — як професійної, так і життєвої.
Можна займатися самоосвітою — потрібні теорії і факти будуть знаходитися начебто самі собою, збагачуючи свої уявлення про предмет, що нас цікавить. Гарний період для початку подорожей, особливо морських, але й у сухопутні та повітряні можна вирушати сміливо — вони виявляться надзвичайно вдалими, особливо якщо їхня мета — місця сили, які можна знайти не лише за тридев’ять земель, а й у своїй країні.
Овен
Ті, хто завзято і цілеспрямовано працював останнім часом, зможуть отримати заслужені дивіденди — надійдуть довгоочікувані виплати, на які ви вже не сподівалися і, як з’ясується, даремно.
Телець
Як би не складалася ситуація, намагайтеся не нервувати: по-перше, привід для емоцій виявиться надуманим, і, отже, не вартим ваших переживань, а по-друге, завтра ви про нього і думати забудете.
Близнята
Повсякденні турботи, включаючи домашні справи, потрібно відкласти: у цей день краще зайнятися своїм хобі, особливо якщо воно пов’язане з рукоділлям: так ви зможете і відпочити, і помедитувати, а отже, відновити свої сили.
Рак
Чим менше ви відволікатиметеся від основного — в цьому випадку побутового — виду діяльності, тим краще буде як для вас, так і для справи: почуті чутка або плітка можуть надовго вибити з робочого настрою.
Лев
Роблячи добро іншим людям, не бійтеся перестаратися: по-перше, у цьому разі це неможливо, по-друге, всі благодіяння цього часу обов’язково повернуться до вас сторицею, тож вони — у ваших інтересах.
Діва
Спілкуючись з іншими людьми, категорично не рекомендується підвищувати тон і тим більше грубити — наслідки такої лінії поведінки можуть виявитися негативно-непередбачуваними і неприємними особисто для вас.
Терези
День, коли зруйнувати старе у всіх життєвих сферах набагато легше, ніж створити нове — головне, згодом, коли нічого не можна буде виправити, не пошкодувати про власні необачність і поспішність.
Скорпіон
Негативні емоції, які можуть накрити вас цього дня, необхідно «гасити» домашньою роботою: чим більше зусиль ви водночас докладете, тим менше ви будете підвладні поганому настрою.
Стрілець
Цього дня найкращий засіб від песимізму та нудьги — відверта розмова з друзями чи коханою людиною: ви самі здивуєтеся, як багато важливого та цікавого вам в результаті вдасться дізнатися.
Козоріг
Намагайтеся відмовитися від фінансових операцій, навіть якщо йдеться лише про похід магазинами з великим списком необхідних закупів — сьогодні треба поберегти свої сили, а заразом і гаманець.
Водолій
Необхідно стежити не лише за діями, а й за словами — один необережний вислів може коштувати вам стосунків із давнім другом, а заразом і репутації стриманої та вихованої людини.
Риби
Цього дня ризик обіцяє стати не так благородною, як небезпечною справою, тому потрібно від нього відмовитися, стримуючи свої авантюрні наміри до того часу, коли його буде виправдано.
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