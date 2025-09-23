Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли може здатися, що життя прожите даремно

Гороскоп на 24 вересня / © Credits

Нам починає здаватися, що життя прожите даремно, а самі ми — невдахи, які не змогли нічого домогтися в жодній сфері життя — ні у професії, ні у фінансах, ні в особистому житті. На щастя, це всього лише настрій нинішньої місячної доби, вже завтра він мине.

Овен

Навіть якщо у представників знака сьогодні робочий день в офісі, працювати краще дистанційно: так вас перманентно не відволікатимуть колеги, і ви зможете зробити все, що запланували, та навіть більше.

Телець

Сварка з близькою людиною, яка сталася цього дня, може призвести не лише до погіршення настрою, а й до розставання, тож якщо такий радикальний сценарій не входить до ваших планів, тримайте себе в руках.

Близнята

Сьогодні навіть найнезначніший привід може стати причиною серйозного нервового зриву, а, можливо, і справжньої депресії, тож не варто брати чужі слова близько до серця та робити з мухи слона.

Рак

Ідея, яка може спасти вам на думку в цей час, значно полегшить роботу над проєктом, яким ви зараз безпосередньо зайняті, а заразом і збільшить продуктивність праці та, як наслідок, і гонорар.

Лев

Енергію, яка сьогодні буквально розпирає вас зсередини, необхідно спрямувати на роботу, яку ви давно відкладали, — наприклад, на генеральне прибирання у квартирі, яке саме себе не зробить.

Діва

Справи — як професійні, так і домашні — можна планувати лише на першу половину дня, другу необхідно присвятити відпочинку, інакше ви ризикуєте остаточно розгубити енергію і вибитися з сил.

Терези

Роздратування можуть викликати навіть найближчі та найкоханіші люди, включно з членами сім’ї, сварка з якими категорично небажана, тому сьогодні краще максимально скоротити спілкування з ними.

Скорпіон

Претензії, які цього дня можуть висловити вам люди навколо, матимуть під собою вагомі підстави, тому не варто сперечатися — краще спокійно й уважно їх вислухати та зробити правильні висновки.

Стрілець

Почуття невдоволеності життям і роботою, яке може відвідати представників вашого знака в цей час, буде продиктоване не реальним станом справ, а перевтомою: варто відпочити — і все минеться.

Козоріг

Навіть спілкуючись із близькими друзями, не варто нікого обговорювати і, тим паче, засуджувати: ваші слова найневідомішим чином стануть відомі об’єкту пліток, а там недалеко й до серйозного конфлікту.

Водолій

Роботи й турбот у вас цього дня буде багато, але встигнути зробити все заплановане зможуть лише ті, хто розподілить завдання за часом релевантності та ретельно дотримуватиметься складеного графіка.

Риби

Від зустрічей із друзями та романтичних побачень цього дня краще відмовитися — найімовірніше, вони не виправдають покладених на них надій, а, навпаки, серйозно розчарують і негативно позначаться на стосунках.

