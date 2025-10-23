Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-який вчинок може перевернути життя

Гороскоп на 24 жовтня / © Credits

Якщо ухвалене рішення буде правильним, уже найближчим часом життя може змінитися на краще, тому так важливо не діяти навмання — за натхненням. У будь-якому разі думка має випереджати дію, а не навпаки, тоді все складеться якнайкраще.

Овен

Тим, хто давно мріяв про зміну місця роботи, цілком можуть зробити пропозицію їхньої мрії — найголовніше, не проґавити щасливого шансу, оскільки охочих посісти престижну посаду буде більш ніж достатньо.

Телець

Не варто робити тих, хто вас оточує, заручниками свого поганого настрою: насамперед це стосується близьких, але й малознайомі люди не заслужили такого — відверто негативного — ставлення з вашого боку.

Близнята

Негативний настрій протягом дня неодноразово змінюватиметься позитивним і навпаки: такі — емоційні — гойдалки можуть неабияк вимотати, тож важливо зосередитися на хорошому, а не на поганому.

Рак

Спокуса відповісти злом на зло буде сьогодні великою, як ніколи, але не варто йти в неї на поводі — в іншому разі може вийти ланцюгова реакція негативу, яка не дасть змоги вибратися з його вирви.

Лев

Отримавши пропозицію заробити велику суму, практично нічого для цього не роблячи, не поспішайте відповідати згодою: цілком може статися, що ви стали жертвою людей, яких інакше як шахраями не назвеш.

Діва

Велика ймовірність того, що ви, геть знесилені, відчуєте бажання кинути справу, якою займаєтеся — зірки не рекомендують цього робити: варто трохи відпочити і відволіктися, як відкриється друге дихання.

Терези

Ті, хто давно подумує про зміну не лише місця роботи, а й роду діяльності загалом, сьогодні можуть нарешті усвідомити, чим саме вони хочуть займатися — залишиться тільки намітити план досягнення мети.

Скорпіон

Зустріч із першим коханням, яка з великою часткою ймовірності відбудеться цього дня, дасть шанс на відновлення колишніх стосунків — від того моменту, на якому вони колись завершилися.

Стрілець

Хапаючись за всі справи одразу, ви — як в історії з гонитвою за двома зайцями — гарантовано не встигнете практично нічого, тому необхідно скласти детальний план, а потім ретельно і скрупульозно його дотримуватися.

Козоріг

Велике буде бажання розслабитися і влаштувати собі вихідний, благо, у календарі він так і позначений, але зірки не радять вам цього робити — спочатку необхідно довести до логічного кінця всі розпочаті раніше справи.

Водолій

Дрібні особисті негаразди, можливі в цей час, не варто сприймати як катастрофу — кожен має право як на помилки, так і на їх виправлення: поясніть коханій людині, що не хотіли її образити.

Риби

Із наміченого на цей день курсу можуть збити дрібні побутові проблеми: щоб не дати їм такої — неприємної для вас — можливості, відкладіть їхнє вирішення на певний час, найкраще — на вечір цього дня.

