ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
728
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-який вчинок може перевернути життя

День, коли будь-який вчинок необхідно ретельно обмірковувати, оскільки він може перевернути життя з ніг на голову і назад.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 24 жовтня

Гороскоп на 24 жовтня / © Credits

Якщо ухвалене рішення буде правильним, уже найближчим часом життя може змінитися на краще, тому так важливо не діяти навмання — за натхненням. У будь-якому разі думка має випереджати дію, а не навпаки, тоді все складеться якнайкраще.

Овен

Тим, хто давно мріяв про зміну місця роботи, цілком можуть зробити пропозицію їхньої мрії — найголовніше, не проґавити щасливого шансу, оскільки охочих посісти престижну посаду буде більш ніж достатньо.

Телець

Не варто робити тих, хто вас оточує, заручниками свого поганого настрою: насамперед це стосується близьких, але й малознайомі люди не заслужили такого — відверто негативного — ставлення з вашого боку.

Близнята

Негативний настрій протягом дня неодноразово змінюватиметься позитивним і навпаки: такі — емоційні — гойдалки можуть неабияк вимотати, тож важливо зосередитися на хорошому, а не на поганому.

Рак

Спокуса відповісти злом на зло буде сьогодні великою, як ніколи, але не варто йти в неї на поводі — в іншому разі може вийти ланцюгова реакція негативу, яка не дасть змоги вибратися з його вирви.

Лев

Отримавши пропозицію заробити велику суму, практично нічого для цього не роблячи, не поспішайте відповідати згодою: цілком може статися, що ви стали жертвою людей, яких інакше як шахраями не назвеш.

Діва

Велика ймовірність того, що ви, геть знесилені, відчуєте бажання кинути справу, якою займаєтеся — зірки не рекомендують цього робити: варто трохи відпочити і відволіктися, як відкриється друге дихання.

Терези

Ті, хто давно подумує про зміну не лише місця роботи, а й роду діяльності загалом, сьогодні можуть нарешті усвідомити, чим саме вони хочуть займатися — залишиться тільки намітити план досягнення мети.

Скорпіон

Зустріч із першим коханням, яка з великою часткою ймовірності відбудеться цього дня, дасть шанс на відновлення колишніх стосунків — від того моменту, на якому вони колись завершилися.

Стрілець

Хапаючись за всі справи одразу, ви — як в історії з гонитвою за двома зайцями — гарантовано не встигнете практично нічого, тому необхідно скласти детальний план, а потім ретельно і скрупульозно його дотримуватися.

Козоріг

Велике буде бажання розслабитися і влаштувати собі вихідний, благо, у календарі він так і позначений, але зірки не радять вам цього робити — спочатку необхідно довести до логічного кінця всі розпочаті раніше справи.

Водолій

Дрібні особисті негаразди, можливі в цей час, не варто сприймати як катастрофу — кожен має право як на помилки, так і на їх виправлення: поясніть коханій людині, що не хотіли її образити.

Риби

Із наміченого на цей день курсу можуть збити дрібні побутові проблеми: щоб не дати їм такої — неприємної для вас — можливості, відкладіть їхнє вирішення на певний час, найкраще — на вечір цього дня.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
728
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie