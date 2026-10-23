Гороскоп на 24 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто даремно витрачати сили

Гриби в лісі / © ТСН

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Не варто витрачати сили на розв’язання питань, які не мають особливого значення або можуть зачекати.

Необхідно обрати важливу та перспективну мету й спрямувати на її досягнення всі свої сили, тоді це вдасться зробити досить легко й швидко. Єдине, від чого сьогодні варто відмовитися, — це від проведення великих фінансових операцій, адже вони не принесуть очікуваного прибутку.

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Овен

Цього дня секрет успіху представників цього знака — у позитивному мисленні: налаштувавшись на позитив, ви зможете подолати будь-які професійні перешкоди і, хоч і не без зусиль, досягти того, до чого прагнете.

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Телець

Зірки наполегливо рекомендують вам тримати себе в руках — одне необережне слово чи косий погляд можуть зіпсувати ваші стосунки з близькою людиною, а ви, коли розпалюєтеся, як правило, говорите набагато більше.

Близнята

Цей день — не найкращий час для того, щоб ухвалювати важливі — доленосні — рішення, та й від вчинків, які можуть призвести до кардинальних життєвих змін, слід утриматися — час для них ще не настав.

Рак

У своєму русі до мети — як професійної, так і особистої — найважливіше — йти вперед, не сповільнюючись і не зупиняючись, інакше вона так і залишиться недосяжною мрією і не втілиться в реальність.

Лев

Пауза, зроблена свідомо чи несвідомо у роботі цього дня, може призвести до того, що справа, якою ви займаєтеся, серйозно загальмується: не варто цього допускати, якщо, звичайно, ви хочете досягти успіху у ній.

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Діва

Чим більше справ — насамперед, побутових — ви заплануєте на сьогодні, тим швидше й успішніше вам вдасться втілити їх у життя, а потім, отримавши результат, як і годиться у вихідний, можна буде й відпочити.

Терези

У пошуках відповіді на важливе питання слід дослухатися не до аргументів розуму та логіки, а до того, що порадить вам у цей момент внутрішній голос — він зможе оцінити всі фактори та дати слушну пораду.

Скорпіон

Цей день сприятливий для того, щоб попрацювати над помилками, — насамперед тими, що стосуються особистого життя: проаналізувавши ситуацію, що склалася, і зробивши з неї правильні висновки, можна буде уникнути їх повторення в майбутньому.

Стрілець

Цього дня вам важливо пам’ятати стару приказку про те, що, поспішаючи, можна стати посміховиськом: будь-яку роботу треба виконувати спокійно й не поспішаючи, лише в такому разі ви залишитеся задоволені результатом.

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Козоріг

Намагаючись досягти всіх цілей одразу, ви лише даремно витратите час і сили: розпочинаючи роботу, необхідно скласти ретельний і детальний план та чітко його його дотримуватися — лише так ви зможете досягти успіху.

Водолій

Незважаючи на вихідний, професійний успіх усміхнеться насамперед тим, хто зуміє оточити себе союзниками — вони не тільки зроблять усе так, як потрібно, а й у потрібний момент захистять від проблем.

Риби

День, коли представникам вашого знака важливо максимально злитися з довкіллям: важливо якомога рідше потрапляти на очі оточенню і, особливо, ворогам — так вдасться уникнути багатьох проблем.

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