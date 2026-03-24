Астрологія
624
3 хв

Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку: день потужної космічної енергетики

День потужної космічної енергетики, ставитися до якої потрібно з великою обережністю.

Міла Корольова
Якщо не взяти її під контроль, можна опинитися в становищі, коли вона керуватиме нами, а не ми нею — у такому разі не варто дивуватися, якщо все піде шкереберть.

Щоб цього не сталося, важливо — втім, як і в будь-який інший день — контролювати свої емоції, до того ж, не тільки негативні, а й позитивні, не даючи їм вирватися назовні.

Час також сприятливий для відновлення справедливості та захисту даремно скривджених людей — такі дії обов’язково привернуть до нас бумеранг добра.

Овен

У пошуках відповіді на важливе питання бажано орієнтуватися винятково на власні внутрішні настанови, чужі поради можна вислухати, але рішення ухвалювати слід самостійно.

Телець

Не варто зволікати з наміченими раніше діями професійного характеру: будучи розпочатими саме цього дня, вони дуже швидко принесуть вам очікувані — насамперед, фінансові — результати.

Близнята

Професійні — і фінансові — можливості, які отримають цього дня представники вашого знака, обіцяють небачений успіх, тому дуже важливо їх не проґавити — згодом про це доведеться пошкодувати.

Рак

Важлива звістка, яку ви отримаєте цього дня, може повністю змінити ваше життя, головне — не ігнорувати дзвінки та листи, що надходять на вашу адресу, навіть якщо вони надійдуть від незнайомих адресатів.

Лев

Люди, які перебувають поруч із вами, водночас неважливо, про кого — рідних, колег або сусідів — ідеться, сьогодні потребуватимуть вашої — діяльної — допомоги, намагайтеся не відмовляти їм у підтримці.

Діва

Незважаючи на притаманні вам сьогодні лінощі і небажання активно діяти, не можна упускати рідкісний — і щасливий — шанс змінити життя на краще, обнуливши минулі помилки і почавши все з чистого аркуша.

Терези

Від сьогодні у вашому житті може відбутися ціла низка приємних змін у всіх його сферах, головне — зробити перший, але дуже важливий крок, від якого ви тривалий час із різних причин відмовлялися.

Скорпіон

Просуванню вперед у професійному — і, відповідно, фінансовому — сенсі заважає припущена деякий час тому невелика, але прикра помилка: ваше завдання — виявити і виправити її.

Стрілець

Важко рухатися вперед, постійно озираючись назад: домогтися бажаних результатів можна буде, тільки припинивши щодня і щогодини дивитися в минуле, а звернувши увагу на питання сьогоднішнього і завтрашнього дня.

Козоріг

Навіть таким трудоголікам, якими є представники вашого знака, іноді потрібно відпочивати від роботи, тому сьогодні зірки рекомендують вам відмовитися від важливих справ і зайнятися наведенням ладу в документах.

Водолій

Великі життєві зміни починаються з кроків, які на перший погляд можуть здатися незначними: так, просто переставивши меблі у квартирі, можна запустити ланцюгову реакцію хороших подій.

Риби

Спілкуючись з оточенням, хоч би як воно вас дратувало, намагайтеся не йти на конфронтацію — секрет успіху, навпаки, полягає в тому, щоб обходити гострі кути й уникати розмов на неприємні для всіх теми.

