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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
928
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути вкрай обережними

Небезпечний та негативний в енергетичному сенсі день, коли необхідно бути вкрай обачними та обережними.

Гороскоп на 25 червня

Гороскоп на 25 червня / © Associated Press

Нервова напруженість, випробувана нами цього дня, може згодом вилитися в стрес, який, зі свого боку, будучи загнаним глибоко всередину, може ускладнити вам життя. Щоб подібного не сталося, не варто таїти в собі злість і образу на будь-кого, реагуйте на будь-які подразники відповідним — позитивним — чином.

Овен

Не найкращий час для ділових — і особливо фінансових — розмов із керівництвом: якщо ви давно збираєтеся запропонувати йому нову ідею або попросити підвищення зарплати — для цього варто вибрати інший день.

Телець

Занепад сил, який ви можете відчути від самого ранку, може бути пов’язаний із поганими передчуттями — не варто звертати на них увагу, вони — лише вплив негативних місячних енергій.

Близнята

Цього дня ніхто не дасть вам кращої поради, ніж ви самі: просто поставте — вголос або про себе — запитання, яке вас цікавить, і дослухайтеся до свого внутрішнього голосу — на відміну від людей він вас точно не обдурить.

Рак

Сьогодні небажано підписувати будь-які важливі документи, особливо — фінансової властивості: через помилку, яка розкрилася в них, — ненавмисне чи через недбалість — збитку ви не отримаєте, але й прибутку вони не принесуть.

Лев

День не підходить для серйозних справ, оскільки їх не вдасться довести до логічного кінця — краще зосередитися на вирішенні дрібних питань, які, незважаючи на свою незначність, не дають вам рухатися вперед.

Діва

Сьогодні вам — хочете ви того чи ні — доведеться зробити важливий вибір, що стосується як професійного, так і особистого життя: у будь-якому разі поспішати з остаточною відповіддю не слід — треба все обміркувати.

Терези

Незважаючи на робочий день, не варто витрачати весь свій час на роботу — на світі існує маса інших, набагато приємніших, занять — в обідню перерву можна, наприклад, прогулятися найближчим парком.

Скорпіон

День вимагатиме економного ставлення до грошей: особливо важливо не робити великих закупів, які залишать стійке відчуття викинутих на вітер грошей, але й дрібні придбання навряд чи будуть корисними.

Стрілець

Людина з минулого, яка з’явиться у вашому житті цього дня, прийде не просто так, а з певною місією — можливо, вона готова відкрити вам таємницю, яку ви безуспішно намагаєтесь розгадати досить довгий час.

Козоріг

Прекрасний час налагодити стосунки з людиною, з якою ви давно перебуваєте в сварці. Намагайтеся знайти привід, щоб зателефонувати, — її радісна реакція вас приємно здивує.

Водолій

День ідеально підходить для з’ясування стосунків із близькими людьми, головне — як радять у таких випадках психологи, — проговорити всі моменти, що засмучують вас, вголос, без цього помиритися не вдасться.

Риби

Перш ніж увалити важливе рішення щодо особистого життя, добре подумайте і проаналізуйте як події недавнього минулого, так і скоєні вами помилки — не варто повторювати їх у майбутньому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
928
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