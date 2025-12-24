ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 25 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна отримати відповіді на важливі запитання

День рекомендується присвятити не активним діям, а аналізу подій, які відбуваються, і роздумам.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 25 грудня

Гороскоп на 25 грудня / © Credits

У розв’язанні важливих життєвих і професійних питань бажано звертатися не до розуму й логіки, які сьогодні можуть дати збій, а до інтуїції і навіть до екстрасенсорних здібностей, які багато хто з великою часткою ймовірності відчує в цей час — до речі, за їхньою допомогою можна буде не лише відповісти на важливі запитання, а й знайти зниклі речі.

Овен

На цей день не варто планувати реалізацію нових проєктів — на успіх у цьому питанні розраховувати не доводиться, тож краще довести до пуття вже розпочаті справи, які залежалися в так званій довгій скриньці.

Телець

Не варто грубити людям навколо, навіть якщо вони, на ваш погляд, гідні такого — скажемо відверто, не найкращого — ставлення: навіщо множити зло, якщо можна просто не звертати увагу на чужий негатив.

Близнята

Зосередитися на розв’язанні важливого питання допоможе усамітнення, для якого потрібно знайти час, незважаючи на святковий день: не відволікаючись на порожні розмови, можна зберегти енергію для серйозних справ.

Рак

Висока ймовірність отримання пропозиції, від якої не можна буде відмовитися: нова посада з набагато більшим, ніж нинішній, окладом, або перехід на більш перспективне місце роботи спокусять кого завгодно.

Лев

День, коли за першої ж нагоди — а вона обов’язково виникне у святковий день — необхідно відкласти всі, навіть дуже важливі справи й відпочити, інакше можна зовсім вибитися з сил.

Діва

Сьогодні відповіді на всі життєво важливі запитання вам дасть підсвідомість, головне — вчасно звернутися до неї зі своїм запитом і звернути увагу на знаки-відповіді, які можуть набути найнесподіванішого вигляду.

Терези

Необхідно взяти до відома будь-які факти, які стануть вам відомі цього дня — не зараз, то згодом вони можуть виявитися дуже важливими для вирішення серйозних життєвих або професійних питань.

Скорпіон

День вдалий для роботи над новими діловими та бізнес-проєктами — умови для цього складуться максимально сприятливі, тож не варто гаяти час даремно — потрібно дразу ж, не зволікаючи, братисядо справи.

Стрілець

Сьогодні, як не дивно це прозвучить, небажано займатися благодійністю, віддаючи речі, просочені вашою енергетикою, іншим людям — це може негативно вплинути на ваше самопочуття.

Козоріг

Намагайтеся якомога краще і якісніше виконати завдання, отримане від начальства — так ви зможете привернути до себе його увагу і, як наслідок, отримаєте нову посаду з відповідною зарплатою.

Водолій

Прислухавшись до слів людей у вашому оточенні, навіть якщо вони не стосуватимуться безпосередньо вас, ви — цілком несподівано! — зможете знайти відповідь на запитання, яке вас цікавить, і скористатися такою порадою.

Риби

Несподівана поява людини з минулого дасть можливість пережити приємні спогади, але на продовження колишнього роману розраховувати, на жаль, не доводиться, тож не варто плекати марних надій.

