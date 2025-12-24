- Дата публікації
Гороскоп на 25 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна отримати відповіді на важливі запитання
День рекомендується присвятити не активним діям, а аналізу подій, які відбуваються, і роздумам.
У розв’язанні важливих життєвих і професійних питань бажано звертатися не до розуму й логіки, які сьогодні можуть дати збій, а до інтуїції і навіть до екстрасенсорних здібностей, які багато хто з великою часткою ймовірності відчує в цей час — до речі, за їхньою допомогою можна буде не лише відповісти на важливі запитання, а й знайти зниклі речі.
Овен
На цей день не варто планувати реалізацію нових проєктів — на успіх у цьому питанні розраховувати не доводиться, тож краще довести до пуття вже розпочаті справи, які залежалися в так званій довгій скриньці.
Телець
Не варто грубити людям навколо, навіть якщо вони, на ваш погляд, гідні такого — скажемо відверто, не найкращого — ставлення: навіщо множити зло, якщо можна просто не звертати увагу на чужий негатив.
Близнята
Зосередитися на розв’язанні важливого питання допоможе усамітнення, для якого потрібно знайти час, незважаючи на святковий день: не відволікаючись на порожні розмови, можна зберегти енергію для серйозних справ.
Рак
Висока ймовірність отримання пропозиції, від якої не можна буде відмовитися: нова посада з набагато більшим, ніж нинішній, окладом, або перехід на більш перспективне місце роботи спокусять кого завгодно.
Лев
День, коли за першої ж нагоди — а вона обов’язково виникне у святковий день — необхідно відкласти всі, навіть дуже важливі справи й відпочити, інакше можна зовсім вибитися з сил.
Діва
Сьогодні відповіді на всі життєво важливі запитання вам дасть підсвідомість, головне — вчасно звернутися до неї зі своїм запитом і звернути увагу на знаки-відповіді, які можуть набути найнесподіванішого вигляду.
Терези
Необхідно взяти до відома будь-які факти, які стануть вам відомі цього дня — не зараз, то згодом вони можуть виявитися дуже важливими для вирішення серйозних життєвих або професійних питань.
Скорпіон
День вдалий для роботи над новими діловими та бізнес-проєктами — умови для цього складуться максимально сприятливі, тож не варто гаяти час даремно — потрібно дразу ж, не зволікаючи, братисядо справи.
Стрілець
Сьогодні, як не дивно це прозвучить, небажано займатися благодійністю, віддаючи речі, просочені вашою енергетикою, іншим людям — це може негативно вплинути на ваше самопочуття.
Козоріг
Намагайтеся якомога краще і якісніше виконати завдання, отримане від начальства — так ви зможете привернути до себе його увагу і, як наслідок, отримаєте нову посаду з відповідною зарплатою.
Водолій
Прислухавшись до слів людей у вашому оточенні, навіть якщо вони не стосуватимуться безпосередньо вас, ви — цілком несподівано! — зможете знайти відповідь на запитання, яке вас цікавить, і скористатися такою порадою.
Риби
Несподівана поява людини з минулого дасть можливість пережити приємні спогади, але на продовження колишнього роману розраховувати, на жаль, не доводиться, тож не варто плекати марних надій.
