Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла виходять на поверхню
Один із найскладніших днів місячного календаря, коли сили зла виходять на поверхню, і, щоб їх здолати, потрібно докласти зусиль.
Нас можуть долати страхи, тривоги і просто погані думки, які не варто вважати поганими передчуттями, оскільки вони є лише віддзеркаленням місячних енергій дня — вже завтра вони зникнуть так само раптово, як і з’явилися. Також велика ймовірність стати жертвою ошуканства — як з боку малознайомих, так і близьких людей, тому пильність не завадить.
Овен
Позитивний результат дасть очищення організму: детокс-дієта, фіточаї та відмова від негативних думок дадуть змогу почуватися набагато краще — до того ж, як на фізичному, так і на ментальному рівні.
Телець
Не варто руйнувати стосунки з близькими людьми, які внаслідок серйозної сварки можуть уже й не відновитися — докладіть максимум зусиль для того, щоб обійти гострі кути, що виникають тут і там.
Близнята
Дратівливість, яку ви відчуватимете цього дня, — явище тимчасове, зумовлене положенням зірок і планет, тому її потрібно просто перетерпіти — вже завтра ви станете набагато миролюбнішими.
Рак
День, коли потрібно поводитися спокійно, не вдаючись до жодних дій і ні з ким не спілкуючись — привертаючи до себе чужу увагу, представники знака ризикують потрапити в неприємну ситуацію — бажано її уникнути
Лев
Не варто брати на себе занадто багато, намагаючись виконати як свою, так і чужу роботу, навіть якщо йдеться про близьких людей: подяки за працю і турботу ви однаково не дочекаєтеся, а перевтомитися можете цілком.
Діва
Внутрішня тривожність, яку представники знака можуть відчувати від самого ранку, підштовхуватиме до того, щоб зірвати зло на тих, хто перебуває поруч: немає сумнівів у тому, що згодом вам буде соромно.
Терези
Не втручайтеся в чужий конфлікт, навіть якщо обидві його сторони проситимуть вас про це — третейський суддя з вас сьогодні ніякий, тому ви легко можете нажити собі ворогів в особі всіх учасників скандалу.
Скорпіон
Найкращий спосіб впоратися з агресією, що накотилася на вас, — до того ж, як своєю, так і чужою, — зайнятися домашньою роботою, щоб не було й хвилини, яку можна було б присвятити з’ясуванню стосунків із близькими.
Стрілець
Хоч би чим ви займалися, головне цього дня — діяти, а щоб друзі чи близькі не відволікали вас порожніми розмовами, вживіть заходів — мінімізуйте спілкування навіть із тими, хто перебуває в сусідній кімнаті.
Козоріг
Найдієвіший спосіб відволіктися від поганих думок, які можуть набридати цього дня, — улюблене заняття, на яке в будні дні вам банально бракує часу — сьогодні можна згадати про нього.
Водолій
На представників вашого знака чекають найнепередбачуваніші події, до яких неможливо підготуватися: єдиний вихід із ситуації — розв’язувати проблеми в міру їх виникнення і не накручувати себе.
Риби
Аналізуючи події, що передували нинішній — непростій — ситуації, і свою роль у них, не переборщіть із самокритикою — користі від того, що ви візьмете всю, зокрема й вигадану, провину на себе, не буде.
