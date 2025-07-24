Гороскоп на 25 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно складати плани на майбутнє

Гороскоп на 25 липня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Якими б не були ваші наміри — грандіозними чи не дуже — в жодному разі не можна розповідати про них будь-кому, включаючи навіть найближчих — рідних та коханих — людей.

І річ навіть не в тому, що вас можуть зурочити, хоча така ймовірність теж є. Але зі словами піде енергія, необхідна для здійснення вчинків.

Овен

Контролювати свої емоції важливо в будь-який день, але сьогодні особливо: не стримавшись і розлютившись, ви можете серйозно і надовго посваритися з близькою людиною, примирення з якою стане серйозною проблемою.

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Телець

Стаючи до реалізації важливого проєкту, над підготовкою якого ви працюєте давно, зробіть потужний ривок на старті, тоді до фінішу вдасться швидко, успішно завершивши всі необхідні для цього етапи.

Близнята

Щоб апатія, вияв якої ви можете відчути від самого ранку, не завадила працювати над досягненням важливої мети, яку ви поставили перед собою, необхідно подолати її будь-якими способами.

Рак

У жодному разі не можна відступати від ухваленого раніше рішення, навіть якщо всі навколо одноголосно вмовлятимуть вас так вчинити, — піддавшись чужому впливу, згодом ви не зможете собі цього пробачити.

Лев

Перша половина дня не буде багатою на події — тому в цей час, незважаючи на будній день, можна відпочити, а заразом і приготуватися до важливої зустрічі, яка, можливо, відбудеться після обіду.

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Діва

Тим, хто давно думає про зміну робочого місця, а то й професійну діяльність загалом, можна починати поступово втілювати свій план у життя — шукати вільні вакансії та розсилати своє резюме.

Терези

Виконати складне завдання, яке поставило перед вами керівництво, можна буде лише ретельно розпланувавши та розрахувавши кожну свою дію — спонтанні дії виявляться помилковими.

Скорпіон

Нинішній день вам — зрозуміло, за можливості — краще провести на самоті: наодинці з самим собою ви зможете знайти не тільки душевний спокій, але і відповіді на дуже важливі для вас питання.

Стрілець

Зірки радять вам присвятити день врегулюванню питань особистого життя: схоже, вам давно необхідно серйозно поговорити з коханою людиною, торкнувшись тем, про які ви замовчуєте.

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Козоріг

Поява людини з минулого життя, яку ви давно не бачили. може дати надію на відновлення колишніх стосунків, але, найімовірніше, це лише ілюзія, тому не варто потрапляти під її вплив.

Водолій

Налягати на роботу в останній день робочого тижня немає жодної необхідності — однаково користі буде, тому має сенс починати поступово входити в неспішний режим вікенду.

Риби

Від романтичних побачень краще відмовитися — несподівана і водночас абсолютно безглузда сварка може призвести до затяжного конфлікту, тому не варто ризикувати дорогими вам стосунками.

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