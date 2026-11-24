Осінній пейзаж / © Credits

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Звісно, це не означає, що незважаючи на складні часи, в яких ми живемо, треба поринати в нестримні веселощі — це було б недоречно.

Наразі ж цілком достатньо буде знайти собі справу до душі та займатися тим, що приносить задоволення: так вдасться підтримувати настрій на одному — стабільному — рівні. З іншого боку, якщо у нас сьогодні є привід для свята, бажано все ж не втрачати голови й контролювати ситуацію.

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Овен

Не найкращий день для ділових переговорів: навіть якщо здаватиметься, що відкладати їх далі не можна, вам однаково не вдасться досягти очікуваної домовленості, тому не варто даремно витрачати час та енергію.

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Телець

Необхідно відмовитися від занять спортом — особливо від складних та екстремальних його видів — і піднімання важких предметів: будь-який незграбний рух чи навіть невелика вага можуть стати причиною серйозної травми.

Близнята

Уникнути конфліктів із близькими людьми — друзями та родичами — можна буде, обмеживши спілкування з ними, інакше властива вашому знаку дволикість може зруйнувати навіть найміцніші взаємини.

Рак

Оскільки нудьгувати сьогодні категорично не рекомендується, варто присвятити день роботі, і бажано тій, яка приносить вам справжнє задоволення — найімовірніше, це буде хобі, на яке зазвичай не вистачає часу.

Лев

День, незважаючи на його будній статус, бажано присвятити домашнім справам: ви не лише наведете лад у просторі навколо себе та створите необхідний вам затишок, а й, працюючи руками, дасте відпочинок своєму мозку.

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Діва

Хоча б частину дня — наприклад, пообідній час —треба присвятити прогулянкам на свіжому повітрі або, якщо буде можливість, відвідати художній музей — яскраві враження надихнуть вас на нові ідеї.

Терези

Представникам вашого знака не варто витрачати час на роботу, однаково пуття від неї не буде, тому варто відпочити та відновити сили, які вичерпуються, необхідні для успішної та планомірної роботи.

Скорпіон

Якщо для свята є привід, потрібно подбати про нього самостійно — якщо ви його собі не організуєте, ніхто цим не перейматиметься, тож варто подбати про все самостійно.

Стрілець

Цей день необхідно присвятити підготовці до важливого проєкту, над реалізацією якого ви давно замислювалися, але не знали, з чого почати роботу: вам вдасться продумати всі деталі та передбачити можливі «підводні камені».

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Козоріг

Намагайтеся стримувати свої емоції, які сьогодні можуть охопити навіть таких стриманих людей, як ви: якщо вони вирвуться на волю, ви ризикуєте витратити дуже багато енергії на сварки, суперечки та з’ясування стосунків.

Водолій

День сприятливий для заручин чи офіційного оформлення стосунків, тому якщо ви давно збиралися одружитися, кращого часу годі й шукати — сімейне життя обіцяє бути щасливим і тривалим.

Риби

Яким би насиченим справами та подіями не був ваш сьогоднішній день, не варто забувати про відпочинок, інакше сили дуже швидко можуть вас залишити, і ви не встигнете зробити навіть половини того, що запланували на цей час.

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