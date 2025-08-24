Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна очікувати підступу навіть від близьких людей

Гороскоп на 25 серпня / © ТСН

У цей час, що логічно в понеділок, не можна лінуватися — енергія, що вирує, потребуватиме виходу, і неважливо, у що саме вона виллється — у професійні звершення чи особисте життя, головне в будь-якій ситуації — діяти активно.

Овен

Перевтому, яку ви можете відчути цього дня, як не дивно, потрібно буде лікувати роботою: захопившись вирішенням нового завдання, ви й не помітите, як стомленість піде, поступившись місцем бадьорості.

Телець

Не варто поспішати з оформленням ділових — і особливо фінансових — документів: оскільки цього дня в їхній текст може вкрастися прикра помилка, краще відкласти підписання важливих договорів на кілька днів.

Близнята

Небажано витрачати сили, відпущені на цей день, намарно: потрібно вибрати найголовніше завдання і, не відволікаючись на пошуки відповідей на другорядні питання, працювати винятково над ним.

Рак

Відчувши, як накочується роздратування, випустіть пару будь-яким доступним — і суспільно корисним — способом: наприклад, влаштуйте прибирання вдома, що буде помічним не лише для власної психіки, а й для своєї сім’ї.

Лев

Будь-який конфлікт, призвідником якого — свідомо чи мимоволі — ви станете, призведе до серйозних наслідків: щонайменше, можна посваритися з близькою людиною, а щонайбільше — і зовсім розлучитися з нею.

Діва

Вирішуючи фінансові питання, необхідно дотримуватися максимальної обережності, а ще краще сьогодні — і зовсім від них відмовитися, замість очікуваного прибутку можна отримати несподіваний — і прикрий — збиток.

Терези

Вирішивши зайнятися фізичною працею, найголовніше — не перепрацьовувати, робити все розмірено й неквапливо, інакше ви ризикуєте знесилитися і завчасно зійдете з дистанції.

Скорпіон

Внутрішнє невдоволення, яке наростатиме протягом дня, підштовхуватиме вас до конфліктів з людьми навколо — щоб уникнути неприємних наслідків, необхідно максимально стримувати емоції.

Стрілець

Через негативні емоції, які вирвалися з-під контролю, ви можете зробити непривабливий вчинок, про який жалкуватимете, тому необхідно заспокоювати себе всіма можливими способами.

Козоріг

Необхідно стежити за жартами, які ви можете сьогодні відпускати на адресу оточення: те, що вам здається смішним, може образити об’єкт вашого гумору — не варто наживати ворогів у його особі.

Водолій

Перш ніж підписати важливий договір, ретельно його вивчіть — особливо текст, набраний дрібним шрифтом, який складно прочитати: річ не в тім, що вас захочуть обдурити, але помилок та одруків ще ніхто не скасовував.

Риби

Небажано потрапляти на очі безпосередньому начальству: перебуваючи, м’яко кажучи, не в настрої, воно може звалити свій — абсолютно невмотивований — гнів на вашу голову, тож тримайтеся осторонь.