Астрологія
344
3 хв

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна шуміти і підвищувати голос

День світлої і чистої енергетики, який потрібно провести так, щоб — незважаючи на вихідний день — не «розплескати» її.

Міла Корольова
Гілка ялівцю в снігу

Гілка ялівцю в снігу

Небажано галасувати й підвищувати голос, робити різкі рухи й бажати комусь зла, оскільки це не найкращим чином позначиться не тільки на моральному стані, а й на житті загалом.

А ось що можна і потрібно зробити, так це провести день — або хоча б його другу половину — в компанії рідних і близьких, приділивши їм час і увагу, а натомість отримавши їхню любов укупі з цінними порадами.

Овен

День виявиться максимально вдалим у фінансовому плані: подарунки, які ви можете отримати від близьких людей у цей час, виявляться приємними в усіх сенсах — зокрема, і в грошовому еквіваленті.

Телець

Відчувши, що вичерпується запас необхідної для життя і роботи енергії, потрібно поповнити його, поспілкувавшись із людьми, які викликають у вас позитивні емоції — коханими, друзями та родичами.

Близнята

День, і це логічно для вихідного, сприятливий для домашніх клопотів — вдалим буде невеличке прибирання, особливо якщо напередодні у вас були гості — воно допоможе навести той затишок і лад, який був у домі до їхнього приходу.

Рак

Зіткнувшись із недоброзичливим ставленням з боку когось із людей із оточення, намагайтеся абстрагуватися і відмовитися від спілкування з ними: симетрична відповідь на чужу грубість до добра не доведе.

Лев

Хоч би як емоції, що переповнюють вас, прагнули «перелитися» через край, намагайтеся все-таки їх стримати: у стані збудження легко можна буде зробити те, про що згодом доведеться серйозно пошкодувати.

Діва

День — особливо другу його половину — необхідно присвятити своїм родичам, особливо дітям і тим із них, хто старший за вас за віком: вечір, проведений у теплій компанії, надовго забезпечить вас позитивом.

Терези

У моменти крайнього душевного напруження, яке сьогодні може виникнути з найрізноманітніших причин, необхідно стримувати бурхливі емоції всіма доступними вам способами, інакше можна наробити дурниць.

Скорпіон

Роздратування, без якого сьогодні ніяк не вдасться обійтися, необхідно спрямувати в позитивне і корисне русло — наприклад, на домашні клопоти або заняття своїм хобі, яке принесе вам задоволення.

Стрілець

День чітко розділиться на дві частини, і якщо вранці ви відчуєте нервозність і напруженість, то вже після обіду вам вдасться розслабитися і провести вечір у стані релакс, а вже як це зробити — вирішуйте самі.

Козоріг

Не варто брати участь у заходах, які виникнуть спонтанно — вони навряд чи вдадуться, тож найкраще, що ви можете зробити, це — звісно, під поважним приводом — подякувати за запрошення і відмовитися.

Водолій

Не варто спілкуватися з людиною, яка викликає у вас негативні емоції: берегти нервову систему від перевантажень необхідно завжди, але у вихідний — особливо, тоді і наступний робочий тиждень виявиться вдалим.

Риби

Якщо ви відчуєте, що вдома вам нудно, можете — якщо погода дасть змогу — прогулятися в найближчому парку, але недовго, і, найголовніше, не надумайте ходити магазинами і щось купувати — кошти цього дня потрібно берегти.

