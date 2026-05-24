Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна досягти успіху в усіх сферах життя

Величезний приплив енергії, яку ми відчуємо цього дня, необхідно спрямувати на вчинення добрих справ — насамперед для близьких людей, із якими за час карантину стосунки могли погіршитися.

Важливо провести у спілкуванні — а не спільному проживанні, як у комуналці — максимальну кількість часу: подивитися разом телевізор, почитати книжку або повечеряти.

Овен

Благодійність — справа хороша, але тільки в тому разі, якщо ви допомагаєте людям, які справді потребують допомоги, тому будьте уважними — великий ризик нарватися на нахабних шахраїв.

Телець

Допомога, яку ви надасте своїм колегам, буде оцінена ними — і керівництвом — гідно, головне, не дивитися на них водночас зверхньо: зрештою, ви колись теж нічого не вміли.

Близнята

Сьогодні ви уподібнитеся колодязю: що більше ви витрачатимете енергії, то швидше вона прибуватиме назад, до того ж, ще в більшому обсязі, тож сміливо можете братися за найскладніші й найтрудомісткіші справи.

Рак

Цього дня таємне з великою часткою ймовірності може стати очевидним: наприклад, несподівано з’ясується, що за неприємними подіями останнього часу стояла — щоправда, ненавмисно — близька вам людина.

Лев

Бажано присвятити цей день своїй родині: останнім часом ви дуже рідко проводите з нею час, що її ображає неймовірно — схоже, що настав час повертати свої моральні борги.

Діва

Переживання через сварку з коханою людиною не допоможуть налагодити стосунки, навпаки, обставини складатимуться тільки гірше й гірше: відпустіть ситуацію — і все влаштується начебто саме собою

Терези

Якщо ви давно збиралися купити або продати квартиру, кращого часу для початку такого процесу вам годі й шукати: зробіть хоча б перший крок у цьому напрямі — і результат не змусить на себе довго чекати.

Скорпіон

Зміцнити стосунки з дітьми допоможуть спільні заняття — наприклад, домашні клопоти, робота над уроками або ігри: загалом, що більше часу ви будете проводити одне з одним, то краще для всіх.

Стрілець

Не давайте безцеремонним людям користуватися вашою доброзичливістю і, як наслідок, безвідмовністю і, у підсумку, сісти собі на голову — твердо, але чемно зупиняйте будь-які спроби такого роду.

Козоріг

На роботі необхідно сьогодні викластися по максимуму, тоді вільний час із чистим сумлінням можна буде присвятити собі, побалувавши себе заняттями, які любите, — наприклад, зайнятися домашніми клопотами.

Водолій

Для вас нинішній день — час професійного старту, коли можна розпочинати реалізацію будь-якого — навіть найскладнішого і найтрудомісткішого — робочого проєкту, він буде буквально приречений на успіх.

Риби

Поліпшити стосунки з коханою людиною, які останнім часом залишали бажати кращого, допоможе підготовлений вами сюрприз — наприклад, вечеря у святковій романтичній атмосфері.

