Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна поспішати

Гороскоп на 25 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Якщо в цей час ми все робили правильно, то результат потішить, і навпаки: помилки матимуть своє логічне продовження.

Втім, ні те, ні те — не остаточно, тому треба продовжувати діяти: у першому випадку нарощувати свої зусилля, у другому робити висновки з помилок і виправляти їх. Головне — не поспішати, квапливість призведе до протилежних підсумків.

Овен

Обережність не завадить ніколи, але цього дня — особливо важливо відмовитися від необачних вчинків і легковажних — і образливих — слів, про які згодом доведеться пошкодувати.

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Телець

Занепад сил, який ви можете відчути в цей час, — наслідок емоційної перевтоми, тому й «лікувати» його потрібно логічним для вихідного дня заняттям активним чи пасивним відпочинком.

Близнята

Енергії дня можуть зробити вас агресивними, що спричинить суперечки та конфлікти з оточенням — особливо рідними та близькими людьми, тому спілкування з ними необхідно максимально скоротити.

Рак

Не варто братися за реалізацію серйозних проєктів, навіть якщо йтиметься лише про вирішення господарських проблем — краще зосередитися на невеликих справах, які не потребують особливої прискіпливості.

Лев

Не втручайтеся в чужий конфлікт, навіть якщо вам здасться, що одну з його сторін незаслужено кривдять: ризикуєте заплутатися в чужих інтригах, які не стосуються вас. а заразом і нажити собі ворогів.

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Діва

Не варто погоджуватися на пропозицію, яка на перший погляд може здатися дуже вигідною, але, найімовірніше, вона — не більше ніж пастка, в яку вас хоче заманити, м’яко кажучи, непорядна людина.

Терези

На перший план у цей день вийде особисте життя, тому якщо ви давно збиралися про щось поговорити з близькою людиною, можливо, навіть зізнатися їй у своїх почуттях — кращого часу не знайти.

Скорпіон

Негативну енергію, якої багато накопичилося останнім часом, рекомендується направити в мирне русло — наприклад, навести лад у шафах — вихідний для цього підходить якнайкраще.

Стрілець

Спілкуючись зі сторонніми людьми, необхідно бути обережними: є ризик захопитися і розповісти набагато більше, ніж потрібно, про що згодом пошкодуєте — мало як він розпорядиться вашими секретами.

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Козоріг

Дратівливість, що опанувала вами в цей час, буде настільки сильна, що доведеться вдатися до заспокійливих засобів у вигляді улюбленої роботи — інакше ризикуєте отримати нервовий зрив.

Водолій

Ухвалити важливе рішення допоможе внутрішній голос — головне, вчасно поставити йому запитання, а згодом уважно дослухатися до відповіді, яка виявиться далеко не такою простою, як може здатися.

Риби

Від переговорів будь-якого характеру — сьогодні вони будуть переважно особистими — краще відмовитись: близькі люди не будуть налаштовані на досягнення порозуміння, так що ви даремно витратите час.

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