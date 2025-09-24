Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків зодіаку: день початку кардинальних життєвих змін

Гороскоп на 25 вересня / © Associated Press

Удача супроводжуватиме тих, хто не розраховує на вдалий збіг обставин і не боїться роботи, яка й дасть бажаний результат. Будь-які вчинки необхідно прораховувати, зважуючи всі «за» і «проти» — на імпровізацію розраховувати не варто, можна втратити серйозний шанс.

Овен

Секрет вашого успіху цього дня — впевненість у собі: зазвичай і будь-якого іншого дня вам її не бракує, та сьогодні в разі появи навіть мінімального сумніву необхідно одразу ж гнати його геть.

Телець

Ні на роботі, ні вдома не варто надмірно напружуватися — по-перше, ви швидко виб’єтеся з сил, а по-друге, ваші зусилля навряд чи оцінять належним чином люди навколо, передусім начальство.

Близнята

День не підходить для ухвалення кардинальних життєвих рішень — якщо ж обставини й оточення все-таки вас підтискатимуть, варто спочатку порадитися з людьми, думка яких має для вас значення.

Рак

Необхідно максимально обережно поводитися з матеріальними ресурсами загалом і наявними у вас грошима — зокрема: пам’ятайте, що витратити можна все, та як би згодом про це не пошкодувати.

Лев

Невдоволення професійними успіхами та подіями в особистому житті — ситуативне й тимчасове, вже завтра зіркова «погода» різко зміниться, і ви дивуватиметеся, як взагалі могли дійти до таких думок.

Діва

День сприятливий для зустрічі з людиною з минулого, з якою вас колись пов’язували романтичні взаємини: можливо, сама доля дасть вам ще один шанс налагодити з нею стосунки — скористайтеся ним.

Терези

Стримувати свої емоції важливо завжди, але цього дня — особливо, інакше ризикуєте образити когось із близьких вам людей, і якщо таке станеться, необхідно по гарячих слідах вибачитися перед нею.

Скорпіон

Не варто брати близько до серця зауваження, які можуть зробити цього дня люди навколо, навіть близькі вам — їхні слова відображатимуть не ваші достоїнства й недоліки, а їхній власний настрій.

Стрілець

Не рекомендується прислухатися до порад людей, з якими ви погано знайомі або й зовсім не знайомі: не знаючи вас, вони навряд чи зможуть підказати правильний вихід із ситуації, що склалася у вашому житті.

Козоріг

Небажано витрачати час та енергію на розв’язання чужих проблем — краще зайнятися своїми справами, тим паче, що у вас їх накопичилася неабияка кількість як на роботі, так і вдома, і всі — першочергові.

Водолій

День сприятливий для зустрічі з коханою людиною в романтичній обстановці: головне — не чекати, що вам створять сприятливі умови для побачення, а взяти активну й безпосередню участь у його підготовці.

Риби

Не варто перейматися незначними побутовими проблемами й негараздами, з якими ви можете зіткнутися цього дня — їх вдасться вирішити доволі швидко: вже завтра ви й не згадаєте, що саме засмучувало вас сьогодні.

