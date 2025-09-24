ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків зодіаку: день початку кардинальних життєвих змін

День початку кардинальних життєвих змін, які потрібно сприймати як природний плин життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 25 вересня

Гороскоп на 25 вересня / © Associated Press

Удача супроводжуватиме тих, хто не розраховує на вдалий збіг обставин і не боїться роботи, яка й дасть бажаний результат. Будь-які вчинки необхідно прораховувати, зважуючи всі «за» і «проти» — на імпровізацію розраховувати не варто, можна втратити серйозний шанс.

Овен

Секрет вашого успіху цього дня — впевненість у собі: зазвичай і будь-якого іншого дня вам її не бракує, та сьогодні в разі появи навіть мінімального сумніву необхідно одразу ж гнати його геть.

Телець

Ні на роботі, ні вдома не варто надмірно напружуватися — по-перше, ви швидко виб’єтеся з сил, а по-друге, ваші зусилля навряд чи оцінять належним чином люди навколо, передусім начальство.

Близнята

День не підходить для ухвалення кардинальних життєвих рішень — якщо ж обставини й оточення все-таки вас підтискатимуть, варто спочатку порадитися з людьми, думка яких має для вас значення.

Рак

Необхідно максимально обережно поводитися з матеріальними ресурсами загалом і наявними у вас грошима — зокрема: пам’ятайте, що витратити можна все, та як би згодом про це не пошкодувати.

Лев

Невдоволення професійними успіхами та подіями в особистому житті — ситуативне й тимчасове, вже завтра зіркова «погода» різко зміниться, і ви дивуватиметеся, як взагалі могли дійти до таких думок.

Діва

День сприятливий для зустрічі з людиною з минулого, з якою вас колись пов’язували романтичні взаємини: можливо, сама доля дасть вам ще один шанс налагодити з нею стосунки — скористайтеся ним.

Терези

Стримувати свої емоції важливо завжди, але цього дня — особливо, інакше ризикуєте образити когось із близьких вам людей, і якщо таке станеться, необхідно по гарячих слідах вибачитися перед нею.

Скорпіон

Не варто брати близько до серця зауваження, які можуть зробити цього дня люди навколо, навіть близькі вам — їхні слова відображатимуть не ваші достоїнства й недоліки, а їхній власний настрій.

Стрілець

Не рекомендується прислухатися до порад людей, з якими ви погано знайомі або й зовсім не знайомі: не знаючи вас, вони навряд чи зможуть підказати правильний вихід із ситуації, що склалася у вашому житті.

Козоріг

Небажано витрачати час та енергію на розв’язання чужих проблем — краще зайнятися своїми справами, тим паче, що у вас їх накопичилася неабияка кількість як на роботі, так і вдома, і всі — першочергові.

Водолій

День сприятливий для зустрічі з коханою людиною в романтичній обстановці: головне — не чекати, що вам створять сприятливі умови для побачення, а взяти активну й безпосередню участь у його підготовці.

Риби

Не варто перейматися незначними побутовими проблемами й негараздами, з якими ви можете зіткнутися цього дня — їх вдасться вирішити доволі швидко: вже завтра ви й не згадаєте, що саме засмучувало вас сьогодні.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
280
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie