Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можуть відкритися здібності до ясновидіння

Успіх, незважаючи на вихідний, чекає насамперед на тих, хто займається науковою, літературною та аналітичною діяльністю, журналістикою, архітектурою і дизайном, але й представники інших професій в образі на долю не залишаться.

У цей час у багатьох із нас також можуть відкритися здібності до ясновидіння — не варто нехтувати шансом дізнатися те, що приховано від наших очей.

Овен

Незважаючи на те, що люди цього дня не ображаються на зауваження на свою адресу, критикувати будь-кого без серйозних підстав усе ж таки не варто — а раптом ви помиляєтеся і людина не заслуговує такої оцінки?

Телець

Відмовтеся від агресивної манери поведінки і пов’язаного з нею бажання повчати й наставляти на шлях істинний людей, які вас оточують, — навряд чи вони належним чином оцінять таке — упереджене — до себе ставлення.

Близнята

Якщо — наприклад, через погану погоду — ви не матимете змоги провести весь день на природі, намагайтеся вирушити до найближчого від вас парку одразу ж після обіду — ви отримаєте потужний заряд енергії.

Рак

Взаємне нерозуміння, що виникло останнім часом у стосунках із близькою людиною, можна розв’язати, просто поговоривши відверто — ви й самі здивуєтеся, як легко встановити мир у сім’ї.

Лев

День — благо, він вихідний — бажано провести з рідними людьми — і у вас, і в них, схоже, накопичилося багато цікавих тем для обговорення, до того ж, спілкуючись, ви зможете, як то кажуть, відпочити душею.

Діва

На рідкість результативний час, коли, незважаючи на суботній день, вдасться не тільки завершити відкладені в довгу шухляду справи, а й розв’язати багато нових завдань — переважно господарського спрямування.

Терези

День сприятливий для рішучих кроків в особистому житті: якщо ви давно збиралися розповісти про свої романтичні почуття близькій людині або, навпаки, розлучитися з нею, кращого часу вам не знайти.

Скорпіон

Відповідь на важливе запитання, яке останнім часом не дає вам спокою, дадуть знаки, які надсилають згори, головне — їх не пропустити: виявіть увагу до всього, що побачите й почуєте — дрібниць сьогодні не буде.

Стрілець

Гарний день для спілкування з літніми родичами: на знак подяки за приділений їм час і увагу вони поділяться з вами важливою інформацією, яка стане в пригоді вам як у професії, так і в особистому житті.

Козоріг

Ніхто з близьких не здивується, якщо ви вирішите присвятити суботній день роботі, можливо, саме тому справи, позбавлені компонента обов’язковості, просуватимуться легко, начебто без зусиль.

Водолій

Не варто звертати увагу на дрібні неприємності, які можуть статися з вами цього дня, — вже завтра ви, найімовірніше, про них і не згадаєте, тож чи варто сьогодні витрачати на них свої нервові клітини?

Риби

Зірки радять вам згадати про борги — але не про матеріальні, а про моральні: можливо, людина, якій ви зобов’язані, тепер сама потребує допомоги, тому ваш прямий обов’язок — їй її надати.

