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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо радість від життя

День загальної гармонії, завдяки якій ми почуваємося спокійно та отримуємо задоволення від життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Птахи на гілці

Птахи на гілці / © Credits

У такий день дуже важливо дотримуватися рівноваги між матеріальною та духовною сферами свого життя, не допускаючи перекосу ні в один, ні в інший бік.

Особливо небезпечно зосереджуватися на матеріальних благах, забуваючи про духовне вдосконалення — у майбутньому це може призвести до невдач.

Овен

Цей день сприятливий для примирення з тими, з ким ви встигли посваритися останнім часом: потрібно скористатися нагодою й налагодити стосунки — сьогодні для цього складуться всі необхідні умови.

Телець

Не варто піддаватися на провокації оточення, ким би воно вам не було: воно буде випробовувати вас на міцність — намагайтеся ігнорувати будь-які недружні — і ворожі — випади.

Близнята

Цей день — зазвичай вихідний — бажано присвятити догляду за власним будинком: з одного боку, це дозволить навести в ньому ідеальний лад, з іншого — провести медитацію, яка поліпшить настрій.

Рак

Сьогодні слід звертати увагу на поведінку людей, яких ви вважаєте близькими друзями: ті з них, хто ставиться до вас вороже, обов’язково видадуть себе як своїми діями, так і словами.

Лев

Спокусам, які цього дня можуть підстерігати представників цього знака на кожному кроці, необхідно активно опиратися: хвилина слабкості, яку ви допустите, згодом може стати вам дуже дорого.

Діва

Цього дня не варто ухвалювати важливих рішень: з великою ймовірністю можна припустити, що будь-яке з них виявиться невдалим і, як наслідок, призведе до небажаних наслідків.

Терези

До професійної мети, поставленої на цей день, потрібно рухатися прямо, не звертаючи вбік і не відволікаючись на заняття, які забирають час — розмови по телефону чи «перегляд» соцмереж.

Скорпіон

Не варто демонструвати оточенню свою зарозумілість, навіть якщо у вас є на це підстави: ви легко — навіть не помітивши цього — можете образити людей, які ні в чому перед вами не винні.

Стрілець

День, коли у всьому — від харчування до стосунків із людьми — важливо дотримуватися помірності: відступивши від цього правила, продиктованого зірками, ви ризикуєте перейти межу розумного, про що згодом можете пошкодувати.

Козоріг

Цього дня слід якомога більше перебувати на свіжому повітрі — це не тільки покращить ваше самопочуття та зміцнить ослаблений імунітет, а й провітрить мозок, що одразу ж позитивно позначиться на вашій роботі.

Водолій

Не найкращий день для серйозних фінансових операцій — у цьому разі обов’язково щось піде не так, а це може призвести до матеріальних втрат, тож варто відкласти подібні справи на кілька днів.

Риби

Енергію, яка супроводжуватиме вас цього дня, слід витрачати лише на справді важливі та значущі справи: якщо з якоїсь причини ви цього дня не можете взятися за них, відпочиньте — це принесе більше користі.

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