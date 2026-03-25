Гороскоп на 26 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна перейти до більш вдалого життєвого етапу

Весняний пейзаж / © www.credits

Необхідно планувати нові професійні проєкти і визначати засоби, за допомогою яких можна втілити їх у життя.

Також це дуже важливий час для змін в особистому житті — тут стосунки з близькою людиною можна буде нарешті перевести на новий рівень: необхідність таких подій назріла вже досить давно.

Овен

Зірки радять вам звернути пильну увагу на свої сни: людина, яка в них з’явиться, незабаром прийде і в реальне життя та зіграє в ньому дуже важливу роль, тож бажано запам’ятати, який вона має вигляд.

Телець

Людина, з якою ви навмисно чи мимоволі посварилися, потребує вас так само, як ви потребуєте її, тож вам і їй бажано упокорити гордоту і зробити крок назустріч одне одному — це піде на користь усім.

Близнята

Не варто відволікатися від основної — професійної — діяльності, якими б цікавими моментами не приваблювали вас обставини: тільки виконавши основне завдання, можна буде подивитися на всі боки.

Рак

Дослухаючись до чужих порад і прогнозів, потрібно взяти до відома факти, які стануть вам відомі, але не можна перетворюватися на їхніх заручників — рішення потрібно ухвалювати самостійно.

Лев

Допомогу у розв’язанні важливого ділового — і фінансового — питання нададуть так звані «корисні зв’язки»: люди, яких ви знаєте давно, але спілкуєтеся з ними нечасто, а саме їм до снаги надати вам всебічну підтримку.

Діва

Якщо у розв’язанні важливого професійного завдання ви зайшли в глухий кут, отже, потрібно повернутися у вихідну точку і подивитися на неї під іншим — незвичним і нетрадиційним — кутом зору, у ньому — секрет успіху.

Терези

У будь-якій сфері життя сьогодні вітається частка ризику, але успіху це допоможе досягти тільки в тому разі, якщо дії будуть обережними і ретельно обдуманими — безоглядні вчинки до добра не доведуть.

Скорпіон

Не варто звинувачувати оточення у тому, у чому ви, найімовірніше, винні самі: не визнавши своєї помилки, ви — хочете того чи ні — повторюватимете її доти, доки — хоча б собі — не зізнаєтеся, що не маєте рації.

Стрілець

Страхи, які — в буквальному сенсі — отруюють вам життя, мають під собою цілком реальні підстави: варто розв’язати їх, як від тривог не лишиться сліду — головне, виявити властиві вам сміливість і наполегливість.

Козоріг

Схоже, настав час подумати про зміну місця роботи — і навіть роду діяльності загалом, — якщо нинішня припинила приносити вам професійне задоволення і гідну фінансову винагороду.

Водолій

За моральною підтримкою зірки радять звернутися до колись близької людини, яку ви певний час тому свідомо викреслили з життя, але, незважаючи на це, не припинили сумувати за нею.

Риби

Приємні події в особистому житті, про які ви ще вчора не наважувалися і мріяти, сьогодні цілком можуть стати реальністю і принесуть у ваше існування сенс, а в серце — світло, якого вам так не вистачало.

