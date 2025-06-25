Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку: день емоційних гойдалок

Гороскоп на 26 червня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Щоб уникнути емоційних гойдалок, рекомендується максимально завантажити себе роботою та звести до мінімуму спілкування з людьми, обираючи лише тих, розмови з якими ніяк не можна уникнути. Обмірковуючи перспективи — як професійної, так і особистої якості, — необхідно оцінювати наслідки кожного свого кроку, імпровізації в цей час не пройдуть. Час сприятливий для навчання в будь-якому його вигляді і на будь-якому рівні — знання засвоюватимуться напрочуд легко.

Овен

Ймовірні великі грошові надходження, яких ви давно очікували: ретельно продумайте список першочергових витрат, щоб не розтринькати отримані кошти на те, без чого можна обійтися, на шкоду потрібному.

Телець

Бурхливі емоції, яких цього дня не бракуватиме, необхідно спрямувати в мирне русло — на виконання важливого робочого завдання або, якщо ви перебуваєте у відпустці, на побутові та домашні клопоти.

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Близнята

Негативні емоції, які можуть буквально розпирати вас зсередини, не варто зривати на людях навколо, особливо це стосується близьких, яким — на відміну від інших — нікуди від вас втекти.

Рак

Час сприятливий для укладання серйозних угод, підписання важливих контрактів, проведення переговорів з діловими партнерами — будь-які бізнес-заходи сьогодні буквально приречені на успіх.

Лев

Не найкращий час для любовних побачень і зустрічей із друзями — найімовірніше, події розгортатимуться за неприйнятним для вас сценарієм, який може призвести до погіршення і навіть руйнування стосунків.

Діва

Активність цього дня має бути помірною, якщо ж зовсім відмовитися від таких дій не вдасться, необхідно запланувати її на другу половину дня, коли фізичні та моральні сили поступово почнуть прибувати.

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Терези

Перш ніж попросити про допомогу друзів чи колег, подумайте про те, чи варто відкривати їм усі свої «карти», розповідаючи про власні задуми, можливо, краще — звісно, за бажання — впоратися самотужки.

Скорпіон

Від з’ясування стосунків з людьми навколо — особливо друзями та близькими — краще відмовитися або хоча б звести розбіжності до мінімуму, інакше нікому не потрібний конфлікт може затягнутися надовго.

Стрілець

Займаючись роботою, навіть дуже важливою і терміновою, треба пам’ятати про необхідність її чергування з відпочинком, інакше на тривалі трудові подвиги сил, які цього дня ще досить слабкі, не вистачить.

Козоріг

Поява людей з минулого буде не такою вже і приємною, як ви того очікуєте: можливо, стосункам, які закінчилися на негативній ноті, не варто давати ще один шанс — докладені зусилля виявляться марними.

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Водолій

Не варто триматися за стосунки, які вже давно не приносять вам позитивних емоцій — можливо, краще одразу обірвати такий зв’язок, оскільки згодом зробити це буде набагато складніше.

Риби

Відверта агресія з боку старого знайомого виявиться неприємним «сюрпризом», проте реагувати на неї необхідно максимально байдуже, щоб позбавити енергетичного вампіра його «їжі».

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