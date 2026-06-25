Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо зберігати внутрішню рівновагу

Троянди / © ТСН

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Тільки так можна буде стримати емоції та зберегти контроль розуму й логіки над почуттями.

Цей день також сприятливий для допомоги нужденним: можна давати милостиню, займатися благодійністю та волонтерством, робити подарунки — добро, зроблене цього дня оточенню, дуже швидко повернеться до нас у більшому обсязі, ніж було спочатку.

Овен

Співчуваючи іншим людям, не бійтеся здатися їм надто чутливими — цілком можливо, що вони зрадіють цьому, оскільки звикли бачити «залізну» людину, нездатну на співчуття.

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Телець

Слід стежити за спалахами гніву, які можуть виникати у вас протягом дня — неадекватна поведінка, властива вам у цей час, може зіпсувати стосунки з людьми і навіть поставити під загрозу кар’єру.

Близнята

Цікава закономірність: чим більше добрих справ ви зробите цього дня, тим енергійніше почуватиметеся, тож не варто скупитися на великодушні — у хорошому сенсі цього слова — та щедрі жести.

Рак

Коли ви шкодуєте себе, важливо пам’ятати: багатьом людям, серед яких є й ваші друзі чи близькі, набагато гірше, ніж вам — знайдіть можливість допомогти їм — і від вашого смутку не залишиться й сліду.

Лев

Намагайтеся не поширювати серед інших людей чутки про ваших спільних знайомих і, тим паче, не пліткуйте самі — ваші слова обов’язково передадуть тим, кого вони безпосередньо стосуються, а ви наживете собі ворога в їхній особі.

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Діва

Робити добро з корисливих мотивів, навіть виправдовуючи це практичністю, не завжди варто, але сьогодні це може бути особливо небезпечним — обдурити ані себе, ані оточення вам однаково не вдасться.

Терези

Життя надасть вам рідкісний шанс виправити професійну помилку, припущену в цей час — щоправда, за однієї умови: вам доведеться зробити висновки з того, що сталося, і надалі не повторювати подібного.

Скорпіон

Хтось із друзів може попросити вас про допомогу, яка полягатиме в тому, щоб уважно вислухати та дати слушну пораду — намагайтеся нікому не відмовляти в такій — посильній — допомозі.

Стрілець

Трохи самокритики цього дня не завадить навіть такому впевненому у собі знаку, як ви, але не переборщуйте з цим: того, що ви визнали свою помилку й зробили з неї висновки, буде цілком достатньо.

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Козоріг

Необхідність хоча б на деякий час забути про матеріальне та згадати про духовний складник життя для таких практичних і впевнених у собі людей, як ви, можливо, буде справою непростою, але важливою.

Водолій

Налагодити стосунки з близькою людиною допоможе подарунок — необов’язково дорогий і престижний, але обов’язково підібраний саме для неї, з урахуванням її уподобань, захоплень та вподобань.

Риби

До дратівливості з боку близьких людей слід поставитися, якщо не з терплячістю, то хоча б із розумінням, оскільки вона зумовлена не внутрішнім станом, а впливом Місяця, а отже, незабаром мине.

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