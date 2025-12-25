Гороскоп на 26 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно говорити правду

Гороскоп на 26 грудня / © Credits

У цей час також не можна брехати і навіть бажати — навіть подумки — зла іншим людям.

Брехня дуже швидко виявиться і не найкращим чином відіб’ється на вашій репутації, а недобрі посили на адресу оточення можуть незабаром повернутися до вас бумерангом.

Овен

Ставитися до людей так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас, бажано завжди, але сьогодні це правило особливо важливе, тож треба проявляти максимум доброзичливості до людей, які вас оточують.

Телець

Перш ніж комусь щось пообіцяти, необхідно добре подумати, чи зможете ви відповідати надії, яку навмисне або ненавмисно даєте іншій людині, за найменшого сумніву в цьому краще промовчати.

Близнята

Говорити цього дня необхідно якомога менше, а мовчати і слухати — якомога більше, інакше незабаром доведеться пошкодувати про сказані — зопалу або ненароком, через необережність — слова.

Рак

Сьогодні вкрай важливо справити гарне враження на нових знайомих, які з’являться у вашому житті — серед них може опинитися людина, від якої буде залежати ваше професійне і фінансове майбутнє.

Лев

Успішними обіцяють бути будь-які заходи, спрямовані на пошуки нової роботи: можна надсилати резюме і призначати час співбесіди — цього дня ви легко зумієте сподобатися потенційним роботодавцям.

Діва

Сьогодні зірки нагородять вас рідкісним красномовством, за допомогою якого ви зможете переконати у своїй правоті навіть найупертішого і найнеприступнішого опонента — не користуйтеся цим даром кому-небудь на зло.

Терези

Після обіду вас може накрити несподівана втома, тому всі важливі справи бажано запланувати на першу половину дня — ранковий ентузіазм допоможе вам впоратися з ними легко, швидко і без зусиль.

Скорпіон

Час рідкісної професійної та ділової продуктивності, протягом якого вам невідомим чином вдасться переробити величезну кількість справ, на які зазвичай витрачається від кількох днів до тижня.

Стрілець

На цей день, незважаючи на свято, можна призначити будь-які ділові переговори — партнери будуть налаштовані доброзичливо, тому вам вдасться досягти домовленості навіть з найскладніших питань.

Козоріг

Не варто ображати людей, які перебувають поруч, — колег або рідних, навіть якщо стосовно вас вони поводитимуться не найкращим чином: ваша реакція однаково виявиться надто бурхливою, а тому неадекватною.

Водолій

Цього дня рекомендується оформляти важливі папери і ходити начальницькими кабінетами з метою отримання керівних підписів — вам вдасться зачарувати їхніх мешканців і домогтися всього, на що ви сподівалися.

Риби

Зробити день позитивним в усіх сенсах допоможе відповідне мислення: що більше ви станете думати про хороше, то більше його виявиться у вашому житті — і навпаки, тож робіть правильні висновки.

