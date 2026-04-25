Гороскоп на 26 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно активно діяти

Можна розпочинати ремонт, особливо якщо ви давно це збиралися зробити, закладати фундамент заміського будинку, відкривати власну справу, в основу якої ляже улюблене заняття. Головне — активно діяти, саме собою нічого не утвориться.

За необхідності отримати важливу пораду, необхідно звернутися до друзів або родичів — їхня неупередженість і життєвий досвід добре послугують.

Овен

До пропозиції професійного характеру, яка — нехай і неформальним чином — може надійти в цей час, необхідно поставитися з максимальною увагою, а ось поспішати з відповіддю не варто.

Телець

Обравши заняття, яке завжди приносить вам позитивні емоції — насамперед, ваше хобі — ви забезпечите собі гарний настрій на весь день, а це сьогодні дуже важливо, оскільки дасть змогу провести час успішно.

Близнята

Емоційні «гойдалки», які можуть розгойдувати вашу психіку цього дня, можуть стати випробуванням на міцність, якщо, звісно, не взяти свої емоції під контроль — у такому разі вони не завдадуть вам неприємностей.

Рак

Агресією на агресію небажано відповідати завжди, але цього дня реагувати таким чином на чужі витівки особливо небажано, оскільки це не властиво представникам вашого миролюбного знака.

Лев

До пропозицій хорошого заробітку, для якого не потрібно нічого робити, необхідно поставитися з обережністю: найімовірніше, вони виходитимуть від шахраїв, мета яких — привласнити собі ваші заощадження.

Діва

Не варто намагатися закінчити розпочату цього дня справу що б не сталося: звісно, можна напружитися і, зробивши серйозний ривок, досягти своєї мети, але фізичних сил у вас водночас практично не залишиться.

Терези

Не варто давати оточенню поради, про які воно вас не просило: воно навряд чи дослухається до них, а ось розлютитися через несанкціоноване втручання у своє особисте життя може.

Скорпіон

Не варто брати близько до серця критику, яку висловить вам хтось із близьких людей: навряд чи вони справді так думають — найімовірніше, просто захочуть зачепити вас за живе в такий — вельми суперечливий — спосіб.

Стрілець

Представникам вашого знака варто пам’ятати: щоб виграти в лотерею, необхідно хоча б купити квиток — отримати бажаний результат можна, тільки почавши активно діяти в потрібному напрямі.

Козоріг

Якщо стосунки з близькою людиною давно себе вичерпали, не варто утримувати її поруч із собою — відпустивши її, ви зрозумієте, що ви обидва варті кращої долі, і вона не змусить, довго чекати.

Водолій

Енергію, яка переповнюватиме вас цього дня, необхідно спрямувати в мирне русло: точніше, на важливу професійну або господарську роботу, яку в такий спосіб вдасться досить швидко закінчити.

Риби

До думки рідних людей — особливо тих, хто старший за вас за віком — сьогодні, утім, як і завжди, необхідно дослухатися, навіть якщо ви будете з нею категорично не згодні: вони мають на неї право.

