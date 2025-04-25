Гороскоп на 26 квітня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для будь-яких земних справ

Гороскоп на 26 квітня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Можна працювати на заміській ділянці, займатися ремонтом та будівництвом, садити дерева та квіти – зокрема і домашні – вони обов'язково підуть у зростання. Успішними виявляться будь-які фінансові питання, які можна вирішувати, незважаючи на їхні масштаб та значущість. Напруженість, яку ми відчуватимемо в першій половині дня, ближче до полудня зміниться спокоєм і умиротворенням.

Овен

Велика ймовірність отримання несподіваного — а тому особливо приємного — прибутку: вірогідно, надійде давно забута виплата, на яку ви вже махнули рукою, — залишилося вирішити, на що її витратити.

Телець

Грубити іншим людям небажано завжди, але сьогодні — особливо: через надмірну уразливість, яка в такий час властива кожному з нас, ваші стосунки можуть розладнатися всерйоз і надовго.

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Близнята

З ким би ви не спілкувалися, намагайтеся не злословити і не пліткувати: таким чином ви можете завдати досить відчутного енергетичного удару собі, та й в очах оточення матимете не найкращий вигляд.

Рак

Хоч би що вивело вас зі стану душевної рівноваги, намагайтеся втримати себе в руках, нічого, крім шкоди для настрою і, як наслідок, психіки, такий емоційний сплеск вам не принесе.

Лев

До вирішення фінансових питань будь-якої складності необхідно підходити максимально обережно: так, вирушаючи на шопінг, наперед складіть план необхідних закупів — це дозволить вам не вийти з бюджету.

Діва

Закиди близької людини, які ви можете отримати цього дня, мають під собою серйозні підстави: можливо, ваші стосунки зайшли в глухий кут і необхідно вжити заходів, щоб повернути їх у потрібне русло.

Терези

Не варто відмовлятися від зустрічі з друзями лише тому, що настрій у вас залишає бажати кращого: поспілкувавшись із близькими людьми — особливо тими, кого ви давно не бачили, ви забудете про депресію.

Скорпіон

Як відомо, добрими намірами вимощена дорога в пекло: не втручайтеся в чуже особисте життя і не давайте непроханих порад, якщо, звичайно, не хочете, щоб вас звинуватили у всіх уявних і немислимих гріхах.

Стрілець

Відчувши, що моральні сили закінчуються, зверніться за допомогою до тих, кого ви любите і кому вірите: вони зможуть повернути вам не тільки гарний настрій, а й оптимістичний погляд на світ довкола себе.

Козоріг

На отриману напередодні пропозицію розпочати реалізацію перспективного проєкту краще відповісти відмовою, особливо якщо позитивної відповіді від вас вимагатимуть без роздумів.

Водолій

Вихід із непростої життєвої ситуації вдасться знайти тим, хто зможе поглянути на обставини, що склалися, під новим, незвичним кутом зору, старі — випробувані — шляхи позитивного результату не дадуть.

Риби

Нинішній день — крім необхідних вихідними дій — необхідно присвятити обмірковуванню своїх професійних планів, які вже від наступного понеділка можна буде втілювати в життя.

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