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Гороскоп на 26 липня для всіх знаків зодіаку: день неоднозначної енергетики
День неоднозначної енергетики, яка випробовуватиме на міцність навіть спокійних і врівноважених людей.
Похмурий ранок може принести поганий настрій аж до песимістичного погляду на світ, але вже до обіду напруженість зменшить свій градус, а негатив розсіється. Саме в цей час необхідно планувати невідкладні — нехай навіть лише побутові та господарські — справи, закладаючи позитивну програму на найближчий місяць.
Овен
Енергії вистачить для здійснення найсміливіших — передусім побутових планів, головне, щоб ніхто з недоброзичливців не збив вашого позитивного настрою — треба уникати спілкування з такими людьми.
Телець
Намагайтеся не робити оточенню грубих або, що ще гірше, в’їдливих зауважень — це навряд чи сприятиме мирній атмосфері як у громадських місцях, так і — особливо! — вдома.
Близнята
Підказка щодо того, як вчинити в непростій ситуації, може прийти несподівано — особливо пильну увагу треба звернути на сон, який насниться цієї ночі.
Рак
Не варто спускати оточенню різкі зауваження і двозначні жарти, які воно вирішить зробити вам цього дня — необхідно дати зрозуміти явним і потенційним кривдникам, що вони можуть отримати гідну відсіч.
Лев
Дратівливість, яка накриє вас у першій половині дня, буде обумовлена не вашим поганим характером, хоча він теж має місце, і не сформованими обставинами, а впливом місячної доби.
Діва
Заспокоїти пристрасті, що бушують у душі, можна тільки, зайнявши чимось не тільки голову, і руки: наприклад, зайнявши себе своєю улюбленою справою — прибиранням і наведенням не тільки чистоти і ладу, а й затишку.
Терези
Заступаючись за людину, яка здається вам несправедливо скривдженою, намагайтесясамі не стати кривдником для когось іншого: така поведінка щодо ні в чому не винної людини буде несправедливою.
Скорпіон
День, незважаючи на його вихідний статус, категорично не підходить для занять спортом: замість очікуваної користі фізичні вправи не принесуть організму нічого, крім шкоди, є навіть ризик травм.
Стрілець
Успіх, який супроводжуватиме представників вашого знака цього дня, в жодному разі не можна упустити: подібні — сприятливі — збіги обставин складаються дуже рідко.
Козоріг
Уникнути сварок з оточенням допоможе докладний план справ на день — переважно вони виявляться домашніми: зосередившись на них, ви вже не знайдете сил та часу для конфліктів із близькими людьми.
Водолій
Перш ніж ухвалити важливе рішення — переважно особистого характеру — добре продумайте всі можливі в такому разі наслідки, щоб згодом — у жодному разі — не пошкодувати про нього.
Риби
Щоб зберегти гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, намагайтеся скоротити контакти з людьми з оточення— замініть його на спілкування з літературою, живописом або музикою.
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