Гороскоп на 26 липня для всіх знаків зодіаку: день неоднозначної енергетики

Гороскоп на 26 липня / © Credits

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Похмурий ранок може принести поганий настрій аж до песимістичного погляду на світ, але вже до обіду напруженість зменшить свій градус, а негатив розсіється. Саме в цей час необхідно планувати невідкладні — нехай навіть лише побутові та господарські — справи, закладаючи позитивну програму на найближчий місяць.

Овен

Енергії вистачить для здійснення найсміливіших — передусім побутових планів, головне, щоб ніхто з недоброзичливців не збив вашого позитивного настрою — треба уникати спілкування з такими людьми.

Телець

Намагайтеся не робити оточенню грубих або, що ще гірше, в’їдливих зауважень — це навряд чи сприятиме мирній атмосфері як у громадських місцях, так і — особливо! — вдома.

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Близнята

Підказка щодо того, як вчинити в непростій ситуації, може прийти несподівано — особливо пильну увагу треба звернути на сон, який насниться цієї ночі.

Рак

Не варто спускати оточенню різкі зауваження і двозначні жарти, які воно вирішить зробити вам цього дня — необхідно дати зрозуміти явним і потенційним кривдникам, що вони можуть отримати гідну відсіч.

Лев

Дратівливість, яка накриє вас у першій половині дня, буде обумовлена не вашим поганим характером, хоча він теж має місце, і не сформованими обставинами, а впливом місячної доби.

Діва

Заспокоїти пристрасті, що бушують у душі, можна тільки, зайнявши чимось не тільки голову, і руки: наприклад, зайнявши себе своєю улюбленою справою — прибиранням і наведенням не тільки чистоти і ладу, а й затишку.

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Терези

Заступаючись за людину, яка здається вам несправедливо скривдженою, намагайтесясамі не стати кривдником для когось іншого: така поведінка щодо ні в чому не винної людини буде несправедливою.

Скорпіон

День, незважаючи на його вихідний статус, категорично не підходить для занять спортом: замість очікуваної користі фізичні вправи не принесуть організму нічого, крім шкоди, є навіть ризик травм.

Стрілець

Успіх, який супроводжуватиме представників вашого знака цього дня, в жодному разі не можна упустити: подібні — сприятливі — збіги обставин складаються дуже рідко.

Козоріг

Уникнути сварок з оточенням допоможе докладний план справ на день — переважно вони виявляться домашніми: зосередившись на них, ви вже не знайдете сил та часу для конфліктів із близькими людьми.

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Водолій

Перш ніж ухвалити важливе рішення — переважно особистого характеру — добре продумайте всі можливі в такому разі наслідки, щоб згодом — у жодному разі — не пошкодувати про нього.

Риби

Щоб зберегти гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, намагайтеся скоротити контакти з людьми з оточення— замініть його на спілкування з літературою, живописом або музикою.

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