Осінній пейзаж / © Credits

Реклама

Щоб уникнути негативного впливу на вирішення професійних питань, необхідно, незважаючи ні на що, підтримувати себе у формі, навіть якщо для цього знадобляться певні — насамперед моральні — зусилля.

Сьогодні також не варто вірити на слово людям, яких хоча б раз викривали в обмані чи лицемірстві: існує висока ймовірність стати жертвою обману або шахрайства.

Реклама

Овен

Не варто відповідати агресією на можливу в цей день агресію людей навколо — небажано опускатися до рівня чужої злобливої поведінки: їм ви нічого не доведете, а собі настрій серйозно зіпсуєте.

Реклама

Телець

Красномовність і переконливість, які цього дня подарують представникам вашого знака зодіаку зірки, необхідно використати для залучення на свій бік людей, які поділяють ваші професійні інтереси.

Близнята

Сьогодні не варто дослухатися до чужих порад, якої б сфери вони не стосувалися — професії чи особистого життя: вони не зможуть врахувати всі за і проти, а отже, порада виявиться шкідливою.

Рак

Тим, хто вже давно прагне змін у житті, кращого часу для рішучих кроків годі й шукати: енергія цього дня сприятиме тому, щоб почати все з чистого аркуша — було б бажання, а воно, схоже, у вас є.

Лев

У тому, що благородна мета не завжди виправдовує ниці засоби, вам доведеться переконатися на власному досвіді: як би не хотілося досягти бажаного результату, не можна переступати лілію, яка відділяє добро від зла.

Реклама

Діва

Не дозволяйте оточенню — особливо тим, хто вороже налаштований — збити вас з пантелику та змусити прийняти чужу думк — згодом ви пошкодуєте про те, що злякалися і вчинили не так, як хотіли.

Терези

Перш ніж братися до професійних починань, необхідно ретельно зважити свої — як моральні, так і фізичні — сили: для «забігу» на довгу дистанцію знадобиться запас витривалості.

Скорпіон

Хочете, щоб сумніви на душі розвіялися і стало навдивовижу легко — зробіть добру справу для того, хто цього справді потребує, так ви зрозумієте просту істину: дарувати подарунки набагато приємніше, ніж їх отримувати.

Стрілець

Згідно зі старовинною мудрістю, успіху досягає той, хто нікуди не поспішає: заздалегідь складіть ретельний план на день і суворо дотримуйтесь його, методично переходячи від одного пункту до іншого.

Реклама

Козоріг

День не сприятливий для романтичних побачень і важливих розмов із коханою людиною: через високу ймовірність образливої сварки ці приємні моменти варто відкласти хоча б на кілька днів.

Водолій

Сьогодні зіпсувати вам настрій може будь-яка дрібниця негативного характеру, тому — звісно, за можливості — необхідно захистити себе від пліток і поганих новин, навіть якщо вони надходитимуть зі ЗМІ.

Риби

Навіть незначний вибір може перетворитися на справжнє катування: вам постійно хотітиметься то одного, то іншого, і так — до нескінченності; краще кинути жереб — він не залишить місця для відступу.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів