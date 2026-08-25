Гороскоп на 26 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли інстинкти переважають аргументи розуму

Гортензія / © ТСН

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Найімовірніше, їхній сплеск негативно позначиться на нашій поведінці і, як наслідок, на стосунках із оточуючими людьми зокрема та на життєвій ситуації загалом.

Також існує великий ризик потрапити під чужий вплив, поступитися своїми переконаннями та принципами і навіть стати жертвою шахраїв, водночас важко сказати, які втрати — моральні чи матеріальні — виявляться важчими.

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Овен

Цей день сприятливий для налагодження стосунків із друзями та родичами, з якими ви давно посварилися і що не дає вам спокою; цього дня нарешті ви зможете зустрітися з ними, обговорити все та помиритися.

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Телець

Чим би представники цього знака не займалися цього дня, їм потрібно діяти активно, не ледарювати й не відволікатися на дрібниці, інакше важлива й відповідальна робота зупиниться й затягнеться надовго.

Близнята

Цей день не підходить для кардинальних життєвих змін, особливо це стосується важливого рішення, від якого залежать події найближчого майбутнього: краще його не ухвалювати — воно, безсумнівно, виявиться помилковим.

Рак

Підняти настрій, який може виявитися негативним ще від самого ранку, допоможе заняття улюбленим хобі та домашні справи: навівши лад і створивши затишок у домі, можна буде відчути, що життя налагоджується.

Лев

Відповідаючи на важливі — як професійні, так і життєві — питання, потрібно дослухатися до внутрішнього голосу — він, на відміну від розуму, не підведе і підкаже єдино правильну лінію поведінки.

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Діва

Енергія, яку вам даруватимуть цього дня зірки, через свою деструктивність не підходить навіть для домашніх справ, не кажучи вже про роботу — надто велика ймовірність прикрих помилок і хиб.

Терези

Незадоволення, що накопичилося до цього часу, може — несподівано для представників цього знака — вилитися на близьких людей, оскільки вони завжди поруч — потрібно контролювати свої емоції.

Скорпіон

День, коли потрібно «проаналізувати свої помилки»: проаналізувавши свої дії та зробивши необхідні висновки, ви зможете рухатися далі, враховуючи набутий досвід, без зупинок і — особливо! — зволікань.

Стрілець

Через раптове взаємне непорозуміння можливі конфлікти з оточенням, особливо це стосуватиметься рідних і близьких — щоб не зіпсувати з ними стосунки, цього дня краще якомога менше спілкуватися.

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Козоріг

День, коли зло може виявитися настільки сильним, що боротися з ним буде небезпечно: щоб не дати йому взяти гору, потрібно відійти вбік і зачекати, доки воно трохи ослабне і не зможе завдати шкоди.

Водолій

Важливу роль у стосунках з людьми відіграватиме інтуїція: вона допоможе зрозуміти, хто є вашим другом, а хто — ворогом, і — відповідно до цих нових та несподіваних знань — скоординувати свої дії.

Риби

Можна — і навіть потрібно — ділитися з іншими людьми тим, чого у вас є вдосталь: ну, а що саме це буде, кожен має вирішувати сам — головне, робити все не під чужим тиском, а від щирого серця.

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