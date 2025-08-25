Гороскоп на 26 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути терплячими

Гороскоп на 26 серпня / © Associated Press

Найголовніше — визначитися, що кожному з нас ближче — добро чи зло, і зробити вибір, який це підтверджує. Щоправда, треба пам’ятати про два моменти: по-перше, про те, що зло може бути дуже привабливим, а, по-друге, що за все, що зроблено нами в житті, рано чи пізно доводиться платити. Важливо також бути терплячими до слів і дій інших людей — зрештою, вони мають повне право на свою власну думку.

Овен

Цього дня необхідно відмовитися від алкоголю, навіть якщо привід для його вживання виявиться більш ніж вагомим: під його впливом ви ризикуєте наговорити того, за що згодом обов’язково буде соромно.

Телець

Енергію, яка переповнюватиме вас цього дня, рекомендується спрямувати в мирне русло: оголошувати оточенню війну, навіть якщо воно цілком на це заслуговує, не варто, можете зрештою постраждати самі.

Близнята

Нервовий зрив, який у вас — через різкий перепад настрою — може статися в цей час, з високою часткою ймовірності зміниться довготривалою депресією — не варто до цього доводити.

Рак

Успішно виконана робота напевно приверне до вас увагу начальства, яке, нарешті, замислиться: чи не занадто скромну зарплату отримує такий у всіх розуміннях чудовий співробітник.

Лев

День сприятливий для переходу до здорового способу життя: необхідно — хоча б поетапно — відмовитися від шкідливих звичок, зайнятися посильним видом спорту і переглянути свій раціон у бік корисних продуктів.

Діва

Поганий настрій необхідно «лікувати» не відпочинком, а зміною роду діяльності: перейшовши від інтелектуальної роботи до фізичної, а потім назад, можна легко витримати енергетичний негатив дня.

Терези

Не варто з’ясовувати стосунки з близькою людиною, навіть якщо здаватиметься, що така необхідність назріла: будь-яка — навіть начебто нешкідлива суперечка — може призвести до серйозного й затяжного конфлікту.

Скорпіон

Претензії, які можуть висловити вам сьогодні близькі люди, у більшості випадків виявляться справедливими, тож не варто сперечатися — краще уважно їх вислухати і зробити правильні висновки.

Стрілець

Відсутність бажання працювати цього дня буде цілком природною — ваша енергетика близька до нуля, тож потрібно, незважаючи на початок робочого тижня, не опиратися йому, а присвятити час відпочинку.

Козоріг

Небажано спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції: роздратування, яке ви зрештою відчуєте, не найкращим чином позначиться як на вашій працездатності, так і на настрої.

Водолій

Незадоволеність собою і своїми досягненнями, які здадуться вам мікроскопічними, явище тимчасове — вже завтра ви зможете набагато оптимістичніше поглянути як на своє життя, так і на світ загалом.

Риби

Тим, хто не відволікатиметься на телефонні дзвінки та «гортання» інтернет-сайтів і соціальних мереж, вдасться виконати великий обсяг роботи, заслуживши таким чином право на задоволеність собою і своїми досягненнями.

