ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 26 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути терплячими

День нехай і слабко вираженої, але все ж агресії, яка може мати негативний вплив на наше життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 26 серпня

Гороскоп на 26 серпня / © Associated Press

Найголовніше — визначитися, що кожному з нас ближче — добро чи зло, і зробити вибір, який це підтверджує. Щоправда, треба пам’ятати про два моменти: по-перше, про те, що зло може бути дуже привабливим, а, по-друге, що за все, що зроблено нами в житті, рано чи пізно доводиться платити. Важливо також бути терплячими до слів і дій інших людей — зрештою, вони мають повне право на свою власну думку.

Овен

Цього дня необхідно відмовитися від алкоголю, навіть якщо привід для його вживання виявиться більш ніж вагомим: під його впливом ви ризикуєте наговорити того, за що згодом обов’язково буде соромно.

Телець

Енергію, яка переповнюватиме вас цього дня, рекомендується спрямувати в мирне русло: оголошувати оточенню війну, навіть якщо воно цілком на це заслуговує, не варто, можете зрештою постраждати самі.

Близнята

Нервовий зрив, який у вас — через різкий перепад настрою — може статися в цей час, з високою часткою ймовірності зміниться довготривалою депресією — не варто до цього доводити.

Рак

Успішно виконана робота напевно приверне до вас увагу начальства, яке, нарешті, замислиться: чи не занадто скромну зарплату отримує такий у всіх розуміннях чудовий співробітник.

Лев

День сприятливий для переходу до здорового способу життя: необхідно — хоча б поетапно — відмовитися від шкідливих звичок, зайнятися посильним видом спорту і переглянути свій раціон у бік корисних продуктів.

Діва

Поганий настрій необхідно «лікувати» не відпочинком, а зміною роду діяльності: перейшовши від інтелектуальної роботи до фізичної, а потім назад, можна легко витримати енергетичний негатив дня.

Терези

Не варто з’ясовувати стосунки з близькою людиною, навіть якщо здаватиметься, що така необхідність назріла: будь-яка — навіть начебто нешкідлива суперечка — може призвести до серйозного й затяжного конфлікту.

Скорпіон

Претензії, які можуть висловити вам сьогодні близькі люди, у більшості випадків виявляться справедливими, тож не варто сперечатися — краще уважно їх вислухати і зробити правильні висновки.

Стрілець

Відсутність бажання працювати цього дня буде цілком природною — ваша енергетика близька до нуля, тож потрібно, незважаючи на початок робочого тижня, не опиратися йому, а присвятити час відпочинку.

Козоріг

Небажано спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції: роздратування, яке ви зрештою відчуєте, не найкращим чином позначиться як на вашій працездатності, так і на настрої.

Водолій

Незадоволеність собою і своїми досягненнями, які здадуться вам мікроскопічними, явище тимчасове — вже завтра ви зможете набагато оптимістичніше поглянути як на своє життя, так і на світ загалом.

Риби

Тим, хто не відволікатиметься на телефонні дзвінки та «гортання» інтернет-сайтів і соціальних мереж, вдасться виконати великий обсяг роботи, заслуживши таким чином право на задоволеність собою і своїми досягненнями.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie