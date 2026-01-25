ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 26 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли наростатиме нервове напруження

День темної енергетики, що негативно впливає на все наше життя, і, що особливо неприємно, на нашу психіку.

Зимовий пейзаж

Зимовий пейзаж / © Credits

Нервове напруження наростатиме протягом усього дня і може негативно позначитися на стосунках з іншими людьми, що, своєю чергою, призведе до серйозного стресу.

Також велика ймовірність розвитку різноманітних фобій і маній, які психіку теж не оздоровлять. Утім, лякатися їх не варто: такий стан — усього лише реакція організму на цей місячний день, завтра від нього не залишиться і сліду.

Найкращим захистом від сил зла стане вогонь — достатньо просто каміна або, за його відсутності, свічки.

Овен

На вулиці важливо, пам’ятаючи про енергетику цього дня, обмежитися відвідуванням заздалегідь запланованих об’єктів: місця великого скупчення людей, щоб уникнути небажаних контактів, краще оминати.

Телець

День — зрозуміло, якщо в понеділок у вас буде така можливість — потрібно провести на самоті: спілкування з іншими — навіть близькими — людьми може призвести до конфлікту, про який доведеться пошкодувати.

Близнята

Не варто відповідати грубістю на грубість і різкістю на різкість: навіть якщо вас всерйоз зачеплять за живе, знайдіть у собі сили стриматися і промовчати — не можна примножувати зло, якого і так дуже багато навколо.

Рак

Необхідно відмовитися від зустрічі з друзями і приятелями, навіть якщо ви домовлялися про неї заздалегідь: результат спілкування може виявитися зовсім не тим, на який ви розраховували, залишити не найприємніші спогади.

Лев

Небажано відвідувати перукарню, особливо якщо вашою метою є стрижка: так можете накликати на свою голову серйозні неприємності, про існування яких ви навіть не здогадуєтеся

Діва

Причиною глибокого конфлікту з близькою людиною може стати будь-яка — найнезначніша — деталь, на яку ви спочатку не звернете уваги, тому сьогодні краще максимально скоротити спілкування з нею.

Терези

Сьогодні, незважаючи на початок робочого тижня, усім заняттям необхідно віддати перевагу перед домашніми клопотами: житло стане для вас Всесвітом у мініатюрі, і, наводячи в ньому лад, ви потурбуєтеся про всю світобудову.

Скорпіон

Тримати себе в руках цього дня важливо, як ніколи — підвищена емоційність загрожує нервовим зривом, що не тільки позначиться на душевному стані, а й посварить вас із рідними та близькими людьми.

Стрілець

До роботи, якою б важливою вона не була, потрібно братися не з нальоту, а поступово: почніть із завершення справ, які ви не встигли довести до ладу наприкінці минулого тижня — схоже, час для них нарешті настав.

Козоріг

Сплеск емоцій, якого ви можете зазнати в цей час, не варто демонструвати оточенню, але й заганяти їх усередину теж не варто: можна «випустити пару», зайнявшись спортом або домашніми справами.

Водолій

День несприятливий для активних і рішучих дій, його ліпше провести в тиші й спокої, займаючись рутинними й необтяжливими справами, до яких того тижня у вас із якоїсь причини не дійшли руки.

Риби

Зірки говорять про необхідність обережного ставлення до грошей: від закупів, незважаючи на великі сезонні знижки, краще відмовитися — вони можуть виявитися з прихованим браком, який виявиться не одразу.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
308
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie