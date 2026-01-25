- Дата публікації
Гороскоп на 26 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли наростатиме нервове напруження
День темної енергетики, що негативно впливає на все наше життя, і, що особливо неприємно, на нашу психіку.
Нервове напруження наростатиме протягом усього дня і може негативно позначитися на стосунках з іншими людьми, що, своєю чергою, призведе до серйозного стресу.
Також велика ймовірність розвитку різноманітних фобій і маній, які психіку теж не оздоровлять. Утім, лякатися їх не варто: такий стан — усього лише реакція організму на цей місячний день, завтра від нього не залишиться і сліду.
Найкращим захистом від сил зла стане вогонь — достатньо просто каміна або, за його відсутності, свічки.
Овен
На вулиці важливо, пам’ятаючи про енергетику цього дня, обмежитися відвідуванням заздалегідь запланованих об’єктів: місця великого скупчення людей, щоб уникнути небажаних контактів, краще оминати.
Телець
День — зрозуміло, якщо в понеділок у вас буде така можливість — потрібно провести на самоті: спілкування з іншими — навіть близькими — людьми може призвести до конфлікту, про який доведеться пошкодувати.
Близнята
Не варто відповідати грубістю на грубість і різкістю на різкість: навіть якщо вас всерйоз зачеплять за живе, знайдіть у собі сили стриматися і промовчати — не можна примножувати зло, якого і так дуже багато навколо.
Рак
Необхідно відмовитися від зустрічі з друзями і приятелями, навіть якщо ви домовлялися про неї заздалегідь: результат спілкування може виявитися зовсім не тим, на який ви розраховували, залишити не найприємніші спогади.
Лев
Небажано відвідувати перукарню, особливо якщо вашою метою є стрижка: так можете накликати на свою голову серйозні неприємності, про існування яких ви навіть не здогадуєтеся
Діва
Причиною глибокого конфлікту з близькою людиною може стати будь-яка — найнезначніша — деталь, на яку ви спочатку не звернете уваги, тому сьогодні краще максимально скоротити спілкування з нею.
Терези
Сьогодні, незважаючи на початок робочого тижня, усім заняттям необхідно віддати перевагу перед домашніми клопотами: житло стане для вас Всесвітом у мініатюрі, і, наводячи в ньому лад, ви потурбуєтеся про всю світобудову.
Скорпіон
Тримати себе в руках цього дня важливо, як ніколи — підвищена емоційність загрожує нервовим зривом, що не тільки позначиться на душевному стані, а й посварить вас із рідними та близькими людьми.
Стрілець
До роботи, якою б важливою вона не була, потрібно братися не з нальоту, а поступово: почніть із завершення справ, які ви не встигли довести до ладу наприкінці минулого тижня — схоже, час для них нарешті настав.
Козоріг
Сплеск емоцій, якого ви можете зазнати в цей час, не варто демонструвати оточенню, але й заганяти їх усередину теж не варто: можна «випустити пару», зайнявшись спортом або домашніми справами.
Водолій
День несприятливий для активних і рішучих дій, його ліпше провести в тиші й спокої, займаючись рутинними й необтяжливими справами, до яких того тижня у вас із якоїсь причини не дійшли руки.
Риби
Зірки говорять про необхідність обережного ставлення до грошей: від закупів, незважаючи на великі сезонні знижки, краще відмовитися — вони можуть виявитися з прихованим браком, який виявиться не одразу.
